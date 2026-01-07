我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范男於過程中對司機飆罵三字經、掏刀，於巷弄內被員警發現手部流血供稱是跌倒所致。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區今（7日）上午8時01分發生一起恐怖持刀恐嚇案，一名22歲的范姓男子在搭乘計程車準備去找友人時，因下車付錢「用丟的」和42歲的司機林姓男子爆發口角衝突，范男對林男飆罵三字經，甚至還要求其下車理論並掏出刀恐嚇。經林男報案後，警方抵達現場發現雙方已離開，於巷弄內發現手部流血的范男，經指認後確認為同一人將其帶返派出所，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。據了解，這名在酒店上班的22歲范姓男子當時從林森北路搭乘計程車準備至三重拜訪友人，怎料，在準備下車時因車資「用丟的」引發42歲林姓司機不滿勸導，雙方因而發生口角衝突。過程中，范男對林男飆罵三字經，還在下車後要求林男下車理論，甚至掏出一把折疊刀抵住林男脖子恐嚇。林男見狀後心身畏懼，趁范男不注意之際緊急駛離現場。警方獲報到場後，發現雙方已離開現場，隨即於周邊進行搜索訪談並釐清事發狀況，於上午8時25分在永和區永福街巷弄發現范男，且其手部有流血受傷情形。經員警上前盤查後，范男卻供稱是因上班時跌倒所致；另林男於上午8時37分返回現場，指認後確認范男身分，立即將其帶返派出所，並查扣作案用之折疊刀一把，全案依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。