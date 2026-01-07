強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署今（7）日針對17縣市發布「低溫特報」，今晚至明（8）日清晨，新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫，台灣各地局部地區最低溫也不到10度，請注意防範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️低溫特報
📍影響時間：07日下午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣

▲今晚至明（8）日清晨，新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今晚至明（8）日清晨，新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

相關新聞

冬季好天氣晚上反而更冷？「輻射冷卻」是最大兇手　威力不輸寒流

氣象署：17縣市低溫特報到明晚！台北、新北、桃園最低溫不到10度

天氣／北台灣下探5度冷到周末！連5天挑戰寒流　氣溫回暖要等下周

天氣預報／今晨8.5度挑戰寒流！台中以北跌破10度　空曠地區剩5度