2026新年快樂！漢堡王表示，買一送一開運加馬優惠券，再推出安格斯牛堡餐特價169元、超值雙堡組119元起新年優惠；摩斯漢堡表示，海味新品1月8日開吃「海老雙蝦堡」、「柚香明太子海洋珍珠堡」，MOS跨店取歡慶全面升級大杯「冰紅茶買35送35」新春優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新速食優惠供消費者掌握。
漢堡王：買一送一優惠券！安格斯牛堡餐特價169元、雙堡119元起新年優惠
2026年再度開吃漢堡王買一送一！即日起至2月9日，開運加馬優惠券開吃88種優惠組合，最便宜下殺5折菜單。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」，高CP值「小華堡+薯條或飲料」才89元，最划算「1+1自由配」49元起、最划算小華堡+薯條才89元必吃。
漢堡王再宣布新春兩大優惠！即日起至1月25日，漢堡王全台門市「安格斯牛肉堡餐」特價169元（原價242元），開吃勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡（3選1），附小份點心及中杯飲料。
即日起至2月9日，「BK雙享」新年優惠開跑：
◾️超值雙堡組119元：雙起士牛肉堡、BBQ培根牛肉堡各一。
◾️任選雙堡139元：小華堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡（4選2，口味可重複）。
提醒大家，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；不適用機場內、科技廠內及兒童樂園門市；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
摩斯漢堡：海味新品開吃！冰紅茶「買35送35」新春優惠
摩斯漢堡表示，新年1月8日開吃海味新品，「海老雙蝦堡」125元有兩尾飽滿白蝦、「柚香明太子海洋珍珠堡」120元吃得到芥末微嗆風味的海鮮天婦羅搭。全新副餐組合「雞塊月亮薯組」75元、搭配套餐可享70元加購價。冬季暖心飲品「橙香熱茶」50元、搭配早餐套餐選購享35元優惠價。
MOS跨店取歡慶全面升級，1月7日起新春優惠開喝大杯「冰紅茶買35送35」，海洋珍珠堡指定套餐「買6送2」、而且米漢堡還能免費升級超級大麥；包括指定套餐、早餐都「買6送2」（數量有限，售完為止）。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
