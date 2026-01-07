我是廣告 請繼續往下閱讀

知名資深籃球教練，綽號「鳥總」許智超的兒子許祐瑋女友被爆出軌「小提琴王子」林子安，許祐瑋疑因不滿「被戴綠帽」，竟找來具有黑道背景的舅舅，出面威脅對方出軌對象林子安，引發社會譁然。然而，隨著事件延燒，外界也發現，其實鳥總許智超本人過去也曾因感情糾紛站上法院，被認定是介入他人婚姻的「小王」，如今相關案件二審判決才在跨年夜低調出爐，無疑讓這段塵封往事再度浮上檯面。判決書中指出，許智超過去遭妻子指控他與昔日同班同學、前電信籃球隊女球員吳玫錦發展不正當關係。許妻主張，兩人多次一同進出汽車旅館，並有曖昧往來，甚至發生性行為，因而提起民事求償200萬元。對此，吳玫錦辯稱，自己並不知情許智超已婚，否認侵害配偶權。不過，法院審理後認定，吳女明知許智超已婚，仍刻意與其親近，除曾一同前往汽車旅館外，兩人在公開場合亦有親密互動，私下更多次傳送曖昧訊息，已逾越一般社交分際，構成對許妻配偶權的侵害。惟因證據不足，法院未採信雙方確有發生性行為的說法，最終於去年11月判決吳女須賠償許妻30萬元精神慰撫金。該案上訴後，二審由台灣高等法院審理，並於2025年12月31日作出判決。合議庭認為，一審事實認定及法律適用並無違誤，雙方上訴均無理由，裁定駁回，維持原判。也就是說，吳玫錦須確定賠償30萬元，而判決書中所列AO2，即為許智超本人。依判決結果，許智超一方已無再行上訴的空間，僅原告即其妻子仍依法保有上訴權利。從兒子捲入恐嚇風波，到父親過往侵害配偶權案確定，父子接連成為輿論焦點，也讓外界對其家庭與私德議題再度投以高度關注。此外，許智超過往私生活爭議不僅止於本案，也曾被媒體揭露，先後與一名喬姓前三鐵女國手多次進出汽車旅館，另又與何姓美商主管關係親密，甚至一同出遊柬埔寨。相關配偶權官司中，何女部分因證據不足，法院判決免賠；至於喬姓女子，則被認定侵害配偶權，須賠償40萬元精神慰撫金。如今，兒子因女友出軌衍生威脅風波，再對照父親過往多起婚外情官司與賠償紀錄，父子兩代接連捲入感情爭議，也讓外界不禁直呼處境格外諷刺。