對戰組合 比賽時間 暴龍（Toronto Raptors） @ 黃蜂（Charlotte Hornets） 8:00 AM 公牛（Chicago Bulls） @ 活塞（Detroit Pistons） 8:00 AM 巫師（Washington Wizards） @ 76人（Philadelphia 76ers） 8:00 AM 金塊（Denver Nuggets） @ 塞爾提克（Boston Celtics） 8:00 AM 鵜鶘（New Orleans Pelicans） @ 老鷹（Atlanta Hawks） 8:30 AM 魔術（Orlando Magic） @ 籃網（Brooklyn Nets） 8:30 AM 快艇（Los Angeles Clippers） @ 尼克（New York Knicks） 8:30 AM 太陽（Phoenix Suns） @ 灰熊（Memphis Grizzlies） 9:00 AM 爵士（Utah Jazz） @ 雷霆（Oklahoma City Thunder） 9:00 AM 湖人（Los Angeles Lakers） @ 馬刺（San Antonio Spurs） 10:30 AM 公鹿（Milwaukee Bucks） @ 勇士（Golden State Warriors） 11:00 AM 火箭（Houston Rockets） @ 拓荒者（Portland Trail Blazers） 11:00 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月8日賽程，將進行12場比賽。其中焦點賽聚焦在洛杉磯湖人作客聖安東尼奧，挑戰目前高居西區第2的聖安東尼奧馬刺，湖人近況不俗，正試圖延續三連勝氣勢。這是雙方本季第3度交手，馬刺在12月11日的前一次對決中以132：119擊敗湖人，當時由卡索（Stephon Castle）攻下30分領軍，湖人唐西奇（Luka Dončić）拿下35分。馬刺本季對西區球隊戰績為14勝9敗，進攻火力穩定，場均攻下119.3分高居西區第6，整體投籃命中率達47.7%。湖人同樣在分區賽事表現亮眼，西區對戰取得18勝8敗，防守端場均失分116.9分，並將對手命中率壓制在48.6%，位居西區第9。從數據對位來看，馬刺場均得分119.3分，比湖人場均失分多出2.4分；湖人本季團隊投籃命中率高達50.1%，比馬刺對手平均命中率46.4%高出3.7%，顯示湖人在進攻效率上仍具競爭優勢。球員表現方面，馬刺後場主力迪福克斯（De'Aaron Fox）本季投籃命中率47.1%，場均21.3分，是球隊最穩定的得分點；狀元中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）近10戰場均19分，持續展現內線威脅。湖人方面，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）場均21.7分、命中率51.2%，仍是球隊核心，而唐西奇近10戰平均命中2.6顆三分球，外線火力成為關鍵變數。近10場比賽，馬刺拿下6勝4敗，場均118.4分、49.3籃板、26.3助攻，防守端將對手得分控制在112.9分；湖人同樣為6勝4敗，場均114.1分、41.3籃板、24.8助攻，但對手場均得分達117分，防守穩定度仍有提升空間。傷兵狀況方面，馬刺的德文・瓦塞爾（Devin Vassell）因大腿傷勢缺陣；湖人則有多名輪換球員掛傷號，包括文森（Gabe Vincent）背部不適每日觀察，里夫斯（Austin Reaves）、提耶羅（Adou Thiero）與八村壘（Rui Hachimura）皆確定缺席，對湖人輪換深度形成考驗。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。