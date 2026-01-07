我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（左）買下老唐牛肉麵經營權，交由兒子鹿希派（右）打理。（圖／老唐牛肉麵臉書）

吳宗憲砸近4000萬接手 經紀人證實：暫停非歇業

鹿希派經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「目前台南老唐牛肉麵正在整修中，預計三月重新開幕，屆時將有非常優惠的活動回饋給老饕，正式開業前會先恢復外送及外帶服務，希望可以盡快再與大家見面。」

吳宗憲也向記者表示：「生意那麼好，怎麼可能停業，好不容易才把它支持下來，盈利可觀，在裝修中。」

▲由綜藝天王吳宗憲買下的台南老唐牛肉麵店，驚傳暫停營業。（圖／翻攝自Google）

先恢復外送外帶 預計3月回歸將推優惠回饋

▲鹿希派的經紀人出面直言，台南創始店沒有歇業，目前在進行內部整修，預計3月重新開幕。（圖／民視提供）

由「綜藝天王」吳宗憲花費近4000萬交由兒子鹿希派打理的台南知名老店「老唐牛肉麵」，近日被眼尖網友發現在Google地圖的狀態顯示為「暫停營業」，消息一出立刻引發討論，由於該店近年話題性十足，不僅承載老台南人的記憶，更因背後投資者身分特殊，任何風吹草動都格外受到關注，不少網友紛紛猜測是否營運出現狀況，甚至在社群上掀起各種揣測。對此，鹿希派的經紀人也對外回應，坦言目前正在整修中，預計3月重新開幕。事實上，「老唐牛肉麵」在前年熄燈後，由綜藝天王吳宗憲砸下近4000萬元買下，並交由兒子鹿希派接手經營，重新擦亮老店招牌，店家於去年4月開始試營運，從一開始就被外界視為「星二代接班餐飲事業」的代表案例，營運動向自然備受放大檢視。針對暫停營業一事，另外，鹿希派經紀人進一步說明，整修期間並非全面停擺，團隊仍會視工程進度，率先恢復外送及外帶服務，讓老顧客不至於撲空，同時也會重新檢視流程、人力配置與用餐動線，調整經營節奏，避免試營運期間累積的問題再次發生，對方也坦言這次選擇暫時停下腳步，是希望未來重新開門時，能以更完整的狀態迎接客人。至於正式重啟時間，經紀人表示若整修進度順利，預計將在今年3月重新開幕，屆時也會推出相當有誠意的優惠活動，回饋一路支持的老饕與消費者，經紀人強調團隊並未放棄老唐牛肉麵，而是希望讓這家老字號在保留原有風味與情感記憶的同時，也能符合現代用餐環境需求，讓品牌走得更長久。