▲KKBOX 2025 年度榜單與音樂趨勢揭曉。（圖／KKBOX提供）

▲KKBOX2025 年度各季搜尋竄升關鍵字（非依名次排序）。（圖／KKBOX提供）

▲KKBOX 從數據觀察到，面對海量內容，大眾越來越在乎「如何快速找到適合當下的聲音」，情境與情緒成為找歌時的重要依據。（圖／KKBOX 提供）

KKBOX 2025年度榜單正式公布，除了揭曉全語系年度熱門歌曲，也同步分析出台灣樂壇年度4大音樂趨勢。其中最引爆話題的，是來自動畫電影的原聲帶《Kpop獵魔女團》強勢登頂，不僅10首歌衝進韓語榜單，還以〈Golden〉、〈Soda Pop〉包辦冠亞軍，聲勢甚至壓過剛來台開唱的GD（G-DRAGON）。關鍵在於動畫話題延燒、劇中女團設定緊扣Kpop潮流，再加上年輕族群的大量回播與社群傳播效應，讓原聲帶一舉成為榜單黑馬，成為年度最大驚喜。影視作品持續帶動音樂熱度，這次有42.6% 用戶透過劇集認識新歌，讓原聲帶成榜單常客。而使《Kpop獵魔女團》能夠橫掃韓語榜奪冠；在日語榜前10首有7首來自動畫，像是《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》等都續寫了神曲傳奇。華語部分也因《難哄》、《天賜的聲音》熱播，讓劇中歌曲全數爆紅，影視與音樂強力聯動造成現在跨語系聽歌成為主流，因此KKBOX西洋百大單曲有半數為跨語作品，創下歷年新高。BLACKPINK全員推出英文單曲，合計38首橫掃榜單；JENNIE 與 Dua Lipa、LISA 搭檔 Doja Cat，TWICE 與 Megan Thee Stallion 的聯名曲也擠進前十名。Kpop團體同樣攻進日語榜，SUPER JUNIOR 小分隊與多組韓團共計入榜逾20首，展現語系破圈實力。平台數據也顯示，每4位台灣聽眾就有1人跨聽5種語系，年輕族群跨語聆聽力道最強，顯示語言已不再是音樂的界線。千萬別忽視粉絲追星能力有多驚人，數字顯示近3成用戶聽音樂是為偶像而聽，演唱會更成助燃器。2025年大型演唱會頻率創新高，KKBOX數據顯示，開唱前後歌曲播放量最多暴增240%，改寫歌曲壽命週期。例如G-DRAGON來台讓〈Crayon〉重返榜單，搜尋量更登頂當月冠軍；SUPER JUNIOR三度攻蛋，〈SORRY SORRY〉、〈So I〉強勢逆襲週榜；TWICE開唱也讓〈What is Love?〉等經典曲翻紅。MAMAMOO華莎憑頒獎典禮演出爆紅，〈Good Goodbye〉短短1.5個月內衝進年度韓語單曲第15名，粉絲火力全面引爆榜單。和過往最大的不同是，現今已進入功能型聽歌時代，大家選歌不再只單看類型或歌手，而是會根據當下情境與情緒決定播放內容。從KKBOX統計顯示可看出，82.5%用戶通勤聽音樂，睡前、讀書時也有超過六成使用情境歌單，首頁三大情境分類歌單更佔據前50榜單近四分之一。而放鬆、專注、抒情成為最常見的情緒需求，超過八成用戶聽歌為紓壓，三成以上用來提神或找共鳴。KKBOX的「AI歌單」功能半年內也接獲近五千筆與情緒相關的請求，反映音樂已成調節心情的重要工具，深度融入日常生活。1. Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比2. 任性｜五月天3. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧4. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast5. 看著我的眼睛說｜張遠6. like JENNIE｜JENNIE7. 若無你我欲去佗位｜黃奇斌8. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast9. 跳樓機｜en10. 有一種遺憾叫我們｜于冬然