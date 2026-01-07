我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定，未來將入獄服刑，為此國民黨中常會今（7）日特別安排由黨主席鄭麗文頒最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元。會後蔡正元被問及，是否收到地檢署的入監執行通知時表示，目前都還沒收到，但希望有生之年能看到鄭麗文帶領國民黨重返執政，這是他最大的希望。針對「三中案」官司，蔡正元下午受訪表示，有人提議應該請律師要求再審，但他認為，執政黨刻意打壓，法院再審機會非常渺茫，因此不抱任何期待，「這是台灣的悲哀」，坦然面對。蔡正元直言，希望有生之年，國民黨能夠在鄭麗文帶領之下再度執政一次，不是為了俸祿，而是讓台灣免於烏克蘭危機，懇請所有支持國民黨的人，努力團結民眾黨和在野黨，完成執政之路。蔡正元強調，自己沒有要選舉或當官，如果國民黨下一次不執政，台灣很有機會變成烏克蘭，他不願看到此事。