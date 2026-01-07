我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體模組指標十銓去（2025）年12月營收衝出新天花板，單月直接翻倍跳增，帶動全年也寫下新里程碑。十銓去年12月營收36.3億元，不只改寫單月歷史新高，月增高達124%、年增211%；2025年全年營收也達204.28億元，年增2.46%，扭轉累計至前11月前仍是年減的局勢，同步創下歷史新高。十銓說明，12月營收爆發主要來自品牌客戶與工控應用訂單持續加溫，再加上OEM專案訂單挹注，推升出貨動能在年底集中放大。在全年表現上，十銓指出，記憶體上游供應偏緊、報價走揚之際，因與供應商維持長期合作關係、貨源相對穩定，搭配庫存管理機制，讓關鍵客戶交貨維持穩定節奏。十銓預期產業供需仍可能進一步轉緊，伺服器用記憶體與高規格儲存產品價格有機會續強。今日十銓股價開高走低，終場下跌0.99%，收在201元。