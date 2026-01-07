我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉下落不明，國軍正動員海空兵力展開救援。前飛官指出，東岸會比西岸更容易發生空間迷向，因為城市的光很明亮，起飛看到的地面都是很明亮的，但是在東岸看不到什麼光。前空軍作戰管制中心主任宋文溪表示，飛機失事是種骨牌效應，是一連串的錯誤行為造成，而最後一道的保護關卡在飛行員身上。現在飛機預警系統非常強，出現什麼狀況會亮什麼燈，一旁還有黃卡提示，亮什麼燈能按照什麼方法處置。都有明確的訓練以相關的規範，外界懷疑這次失事原因是「模組化任務電腦」（MMC）故障造成錯覺，若依照他自己的習慣，夜間飛行一定開手電筒，飛航時，注意備用磁羅盤在哪裡，去預判何時發生什麼事情或裝備失效時，自己可以如何飛行。這包含在雲中飛行時，若出現任何的錯覺，絕對相信儀表、不可以相信感受，因為只要稍微頭一動，你的前庭與半規管就會給你錯誤的姿態訊息。當你相信了你的感覺而不儀表，這就是錯覺。宋文溪表示，東岸會比西岸更容易發生空間迷向，因為城市的光很明亮，起飛看到的地面都是很明亮的，但是在東岸看不到什麼光，只有天上的星星和海上的漁船燈光，兩者看起來很像，無法看外界的景象當參考依據。因此只要頭稍微擺動產生不同感受，明明感覺是正飛，結果是倒飛，若這樣的現象發生在西岸，只要往外一看，錯覺就很容易解決。但在東岸，有時星空全黑，會有銀河、星河，那不是平行的線。可能會是斜的，若按照這個狀態又相信他那樣飛行的話，就很容易產生錯覺。宋文溪指出，國防部公布辛柏毅通報的位置高度，只有2000至4000英呎，等於是只要稍微不注意，不需幾秒鐘就會撞到地上、海面，但若飛行員可以控制得好，所有的故障都可以操控返廠落地，，不過這次事故發生的原因恐怕有兩種，一個是他的資歷還不夠深，在緊急應變上不夠嫻熟，第二個是精神狀況。宋文溪提到，基本上蜜月的地點和台灣有12小時的時差，雖然有休息兩天，但時差是否都已經調整回來？回來進行的SOP訓練狀態如何？怎一回來你就飛夜航？若規定沒有改，過去是10天要飛3小時，飛夜航前的白天要飛1小時。身體勞累、時差，因出國近期飛行時間少，又馬上安排夜航，遇到天氣不好、雲很多、機械又故障，一連串的問題產生，這都會讓飛行員可能因為錯覺而又無法相信儀表板，或者根本沒有時間進行預警造成誤判。不過，詳細的失事原因還需要靜候空軍進一步的調查釐清。