桃園市長張善政民調遙遙領先，也讓2026選戰提前升溫，面對欲爭取連任的張善政如此強勢表現，民進黨遲遲推不出明確人選。國民黨桃園市議員凌濤指出，綠營地方黨部的小雞們更出現「瑟瑟發抖」的氛圍，甚至在多席次的議員選舉上，出現罕見的「減額提名」情況，顯示對「母雞」毫無信心。凌濤6日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，王義川雖然是正國會代表人物，但卻非常不認真，不僅沒在跑地方行程，在地經營更是不足，形同自己把自己淘汰。他認為，照現在的情勢來看，不排除最後會出現「奇兵」或空降人選。至於外界拋出的「新戰神」行政院秘書長張惇涵，凌濤分析，這其實是一場押寶式操作。張惇涵曾任前桃園市長鄭文燦的新聞處長，關鍵在於能否成功被包裝為「鄭文燦代理人」，進而整合過去鄭系在桃園累積的地方資源。凌濤進一步談及，民進黨內部的資源對撞也相當激烈，總統府副秘書長何志偉背後有賴清德、新潮流派系，以及自身陽信資源的支持；張惇涵則掌握鄭文燦過去在桃園培養的各路「頭角」人脈，在派系、資源彼此角力之下，最終會派誰出戰，其實還很難說。凌濤提到，針對民進黨內部目前亂象叢生，點名的潛在人選一個換一個，地方基層始終無所適從，在多席次議員選舉中，民進黨桃園市黨部竟選擇保守提名，部分可增額的選區反倒減額提名，這代表他們根本不信任黨提名的市長人選，母雞無法帶小雞，小雞才會保守提名。「根本就是民進黨版的桃園三國殺！」凌濤強調，這就是對母雞完全沒信心的鐵證，何志偉彷彿成了「桃園潘鳳」，是否該再加把勁，否則恐怕連出線的門票都保不住；不過話鋒一轉，凌濤調侃稱「我還是支持王義川」。