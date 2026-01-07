我是廣告 請繼續往下閱讀

瘦瘦針原先用於糖尿病患者控制血糖，後來被臨床研究證實有助於體重管理，讓瘦瘦針瞬間爆紅，對此立委莊瑞雄今（7）日於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢時直指，目前在市面上亂象叢生，包括LINE或臉書社團販售，為了賺暴利，非法代購、拆封分裝等狀況，認為衛福部監管慢半拍，要求嚴查網路違法販售、保障病友用藥權益與明確規範施打標準。莊瑞雄表示，根據國健署統計，台灣每2位成年人就有1位體重超標，這讓瘦瘦針瞬間爆紅，成為醫美界的超級搖錢樹。-而龐大的商機也讓市場失控，為了賺暴利，非法代購、拆封分裝的亂象叢生，把原本該給糖尿病患的處方藥，變成了不肖業者斂財的工具，更讓不知情的民眾深陷觸法與健康危機。莊瑞雄說，今日在質詢時嚴正要求衛福部必須做到三件事，首先是嚴查網路違法販售，針對臉書、LINE、蝦皮上的無照賣家與境外代購強力稽查，絕不能讓不肖業者心存僥倖。其次是保障病友用藥權益，確保糖尿病患者用藥無虞，不能讓自費市場截斷了救命供應鏈；第三則是明確規範施打標準，研議劃定清楚的減重藥物使用資格與BMI標準，強化對診所藥局的監管，防止誘導用藥與劑量亂調。莊瑞雄說，醫療科技的進步是為了健康，但不能變成不肖業者的提款機，將會繼續追蹤，從源頭切斷非法走私，嚴格把關醫療行為，由政府來把關做好，掃除偽藥與黑市，大家才能美得無後顧之憂，「不用拿健康去賭運氣！」