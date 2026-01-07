由瀛海文化與 INCUBASE Studio 共同舉辦、東映動畫正版授權的《七龍珠英雄崛起-台北》特展，將於明（8）日正式在「台北華山1914文化創意產業園」震撼開幕！瀛海文化表示，此特展以「英雄崛起」為核心主題，不僅打造沉浸式的互動體驗，更集結 40個角色雕像，並真實還原動畫場景。寒假與農曆春節將至，是親子走春出遊的好去處。
《七龍珠》迷們準備！《七龍珠英雄崛起-台北》特展將帶領粉絲穿越七龍珠宇宙，親身體驗悟空、達爾、弗力札和賽魯等經典角色的戰鬥旅程，一起感受超級賽亞人的氣場！
主辦方瀛海文化表示表示，此次特展現場特別還原《七龍珠》世界的標誌性場景，無論是武天老師的龜屋，布馬與悟空開啟尋找龍珠之旅的起點，亦或是熱血沸騰的戰鬥場景，這些精細打造的角色將與場景完美融合，營造出無與倫比的臨場感，絕對是粉絲不可錯過的打卡聖地。
沉浸式激戰化身超級賽亞人！手機互動蒐集七顆龍珠召喚限定好禮
最不能錯過的，還有本次展覽所強調的「觀展即戰鬥」的參與感，最令粉絲瘋狂的「超級賽亞人」互動體驗區，讓粉絲能破屏而出的震撼威力。展區內還設有「合體技、龜派氣功」等人氣招式互動，邀請粉絲現場挑戰自己的戰鬥指數。
為了提升觀展樂趣，本次特別開發APP互動，粉絲將化身為「龍珠雷達」的持有者，在展場各處尋找散落的七顆龍珠，只要成功集齊龍珠並完成任務，就能召喚神龍，現場兌換展覽限定獨家好禮。此外，展覽商售區也將推出多款「展覽限定周邊商品」，粉絲們在體驗完激烈的戰鬥氛圍後，可將專屬回憶帶回家。
🟡《七龍珠 英雄崛起 - 台北》特展活動資訊：
展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。（2月16日除夕休館）
展覽時間：週一至週日10:00-18:00，閉館前1小時禁止售票及入場
展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館（台北市中正區八德路一段1號）
展期票價資訊：
▪️單人票：460元
▪️雙人票：850元
▪️特典套票：899元（限量販售）
▪️學生票：440元（僅現場販售）年齡滿3歲（含）以上之兒童（未滿12歲兒童不可獨自入場，需成人持票陪同入場），持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用。
▪️愛心票：250元（僅現場販售）本國籍65歲（含）以上長者適用（需驗證，每證限購一張）。身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者一名，每證限購一張（需出示身心障礙手冊證件正本並同時入場）。
▪️免票資格：年齡未滿3歲之兒童（需出示相關證件並由一位成人持票陪同入場），未帶證件但身高90公分（含）以上孩童須購買「學生票」。
澎湖也有全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》 4月20日試放場起跑
除了台北有特展，澎湖縣政府也公佈「2026 澎湖國際海上花火節」將攜手日本經典動漫IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。縣府表示，2026年花火節將透過增加活動場次、延長整體期程，全面提升活動規模與能見度，活動將自4月20日試放場起跑，5月4日開幕，擴大辦理至8月25日閉幕。
活動將有令人期待的煙火及無人機展演，5月4日開幕與8月25日閉幕將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演，其餘場次為10分鐘煙火秀及10分鐘無人機展演。另規劃3場離島場次(吉貝、望安、七美)及3場地方限定場次(湖西、白沙、西嶼)，相關時間與細節將另行公告，總計33場次。
資訊來源：七龍珠英雄崛起-台北、台北華山、澎湖縣政府、澎湖國際海上花火節
我是廣告 請繼續往下閱讀
沉浸式激戰化身超級賽亞人！手機互動蒐集七顆龍珠召喚限定好禮
最不能錯過的，還有本次展覽所強調的「觀展即戰鬥」的參與感，最令粉絲瘋狂的「超級賽亞人」互動體驗區，讓粉絲能破屏而出的震撼威力。展區內還設有「合體技、龜派氣功」等人氣招式互動，邀請粉絲現場挑戰自己的戰鬥指數。
🟡《七龍珠 英雄崛起 - 台北》特展活動資訊：
展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。（2月16日除夕休館）
展覽時間：週一至週日10:00-18:00，閉館前1小時禁止售票及入場
展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館（台北市中正區八德路一段1號）
展期票價資訊：
▪️單人票：460元
▪️雙人票：850元
▪️特典套票：899元（限量販售）
▪️學生票：440元（僅現場販售）年齡滿3歲（含）以上之兒童（未滿12歲兒童不可獨自入場，需成人持票陪同入場），持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用。
▪️愛心票：250元（僅現場販售）本國籍65歲（含）以上長者適用（需驗證，每證限購一張）。身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者一名，每證限購一張（需出示身心障礙手冊證件正本並同時入場）。
▪️免票資格：年齡未滿3歲之兒童（需出示相關證件並由一位成人持票陪同入場），未帶證件但身高90公分（含）以上孩童須購買「學生票」。
澎湖也有全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》 4月20日試放場起跑
除了台北有特展，澎湖縣政府也公佈「2026 澎湖國際海上花火節」將攜手日本經典動漫IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。縣府表示，2026年花火節將透過增加活動場次、延長整體期程，全面提升活動規模與能見度，活動將自4月20日試放場起跑，5月4日開幕，擴大辦理至8月25日閉幕。
活動將有令人期待的煙火及無人機展演，5月4日開幕與8月25日閉幕將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演，其餘場次為10分鐘煙火秀及10分鐘無人機展演。另規劃3場離島場次(吉貝、望安、七美)及3場地方限定場次(湖西、白沙、西嶼)，相關時間與細節將另行公告，總計33場次。
資訊來源：七龍珠英雄崛起-台北、台北華山、澎湖縣政府、澎湖國際海上花火節