▲李聖傑（如圖）透過新歌，回顧人生不勇敢的時刻。過去身為網球選手的他，昔日比賽在關鍵時刻輸球，就是因為不勇敢。（圖／華納音樂提供）

歌手李聖傑繼去年底兩場小巨蛋演唱會秒殺完售後，2026年開春再拋驚喜，於今（7）日正式推出微專輯《FACE III 未來》中的抒情神曲〈不勇敢〉MV。這支MV結合了他廣為人知的網球好手身分，描述球場與情場的糾結，李聖傑更首度揭露當年身為網球選手的血淚史，自曝曾為了瘋狂練球，在近40度高溫烈日下被操到送醫院，全身嚴重曬傷導致2度灼傷，成為他選手生涯最難忘的慘痛回憶。〈不勇敢〉歌詞高唱「是我不該不勇敢」、「愛著你就算不是我也不遺憾」，道盡情歌中的糾結與苦楚。MV陣容相當堅強，找來新生代演員金鐘獎得主黃冠智、BL劇男神王碩瀚以及張鈞甯力捧的年度新人陳孟琪共同演出，詮釋一段網球雙打選手與一名少女的愛情故事。看到演員們在MV中練到滿手是血、在滂沱大雨中全身淋濕打球，李聖傑笑稱自己當年比這更瘋狂，但也大讚黃冠智與王碩瀚是真正會打球的好演員，期待未來有機會能切磋球技。李聖傑坦言，MV劇情讓他想起過往征戰各大比賽的經歷，承認自己也有過不勇敢的時刻，「面臨關鍵比賽落後時，曾經不夠勇敢，緊張到全身僵硬，最後導致輸掉比賽。」面對感情與網球之間的抉擇，他率性表示這是人生常態，「不管情感或比賽，每個人都有過遺憾。」但他現在已能釋然面對，認為只要相信當下直覺，「每一個遺憾都是造就你接下來最棒的經驗值。」甫邁入2026年，李聖傑氣勢如虹，除了新歌MV上架，接下來也將前往馬來西亞等地展開海外巡迴演唱。對於新年新希望，是否有望征服大巨蛋？李聖傑開心表示：「新年當然希望演唱會越辦越大，累積更多歌迷，挑戰更多不一樣、更大的舞台，這是我在新的一年最期待的。」