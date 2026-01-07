我是廣告 請繼續往下閱讀

去年朝野僵局未解，今年剛開始也好不到哪去。中央政府總預算與國防預算特別條例審議陷入僵局，朝野攻防不斷，政治對立持續升高。在這樣的氛圍下，原本屬於制度內協商與責任分際的預算問題，卻逐漸被轉化為情緒動員與政治標籤的戰場。遺憾的是，執政黨並未積極尋求溝通解方，反而選擇將一項早已上路、攸關數十萬通勤族日常生活的TPASS通勤月票，推向輿論最前線，試圖以「民眾行的權益」作為政治攻防的壓力點。當公共政策被用來製造焦慮、轉移責任，這樣的治理選擇，已不只是政治策略問題，而是對公共信任的消耗。說得直白一點，就是「以民為壑」。這樣的政治僵局，讓人不禁想起那個耳熟能詳的寓言故事—白羊與黑羊在獨木橋上相遇，橋窄路險，誰也不肯退讓一步，最後的結局不是分道揚鑣，而是雙雙跌落河中。問題從來不在羊是白是黑，而是在於獨木橋下承擔後果的，永遠不是對峙的雙方，而是無辜的旁觀者。如今，當執政黨選擇在制度的獨木橋上與在野黨硬碰硬，卻把攸關民生的政策推到橋中央當作籌碼，這場對峙的代價，終究不是政治人物自己承擔，而是每天準時刷卡進站、搭捷運、公車、火車通勤的上班族與學生。首先要釐清一個事實，「中央政府總預算尚未完成審查，並不等於政府全面停擺」。依法，不得動支的經費約占總預算8.9%，主要影響的是新興或新增計畫，多數既有政策仍可持續運作。TPASS並非突發其來的政策，而是自2023年7月1日上路，由交通部主導、中央與地方共同推動的延續型公共運輸方案。交通部當初也明確表示，TPASS將編列預算「永續辦理」。換言之，這不是意外，而是一項早就該納入制度風險管理的政策。然而，當預算審議受阻，交通部卻坦承「沒有備案」，甚至放出「1月底恐將斷炊」的說法，配合執政黨立委將責任全數推給在野黨。中央自己主導的政策，沒有任何過渡方案與應變設計，交通部應該出來道歉才對。根據《預算法》第七十一條規定，「預算之執行，若因國家發生特殊事故而有裁減經費之必要，必須經行政院會議決議，並呈請總統以命令裁減之」。換言之，是否停辦或調整既有政策，依法應由中央主管機關主動提出、負起政治與行政責任，而非把壓力轉嫁給地方政府。更何況，總預算尚在立法院審議中，本質上屬於正常的立法程序，根本不構成所謂「國家發生特殊事故」。如今交通部一方面聲稱預算卡關、無法支應，另一方面卻未依法提出停辦或調整方案，只是消極旁觀、推責地方，這不只是行政卸責，更是對法治精神的踐踏。諷刺的是，在中央兩手一攤的同時，地方政府展現了真正的治理能力。台北市、新北市已明確表態，願意為避免TPASS中斷，先由地方預算墊付支應；北北基桃四市首長更主動串聯，研議法規依據與財務調度方案，確保通勤族權益不受衝擊。地方做得到，中央卻說辦不到，問題顯然不在制度，而在意願。TPASS的本質，本是一項單純的交通政策，是改善通勤、提升公共運輸使用率的公共服務，卻在政治算計下，被拖進政黨對決與惡性動員的漩渦。當中央政府選擇拿民眾行的權益作為談判籌碼，TPASS或許能用來施壓，卻無法讓TAIWAN PASS。想想當初多少綠營政治人物拿TPASS當政績，如今成為砍向對手的大刀。交通政策最終若只剩下政治惡鬥與責任推諉，留下的不是改革成果，而是令人遺憾的台灣政壇現實。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com