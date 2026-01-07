我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯董事長林敏雄（左二）、法務部長鄭銘謙（右）出席「全馨照顧、聯結希望」捐贈儀式。（圖／記者劉松霖攝）

▲林敏雄表示，全聯企業看到很多重傷被害人家庭，在漫長的復原過程中，真的需要有人陪、有人撐。（圖／記者劉松霖攝）

▲法務部長鄭銘謙感謝全聯再次慷慨捐贈，彰顯企業社會責任的高度。（圖／記者劉松霖攝）

▲犯保協會董事長張斗輝（左）表示，全聯的企業核心價值「從心出發，實現美好生活」，與犯保協會的宗旨「撫平傷痛、重建生活」高度契合，也讓這項輔具補助計畫更具有意義。（圖／記者劉松霖攝）

犯罪被害人保護協會今天在法務部舉辦名為「全馨照顧、聯結希望」的重傷被害人補助暨捐贈儀式，法務部長鄭銘謙、全聯實業股份有限公司董事長林敏雄及犯保協會董事長張斗輝出席。這項公益計畫由公私協力，支持犯罪事件中受重傷的被害人長期照顧與復原，去年（2025）補助24人共142萬元，今年擴大補助，林敏雄說會捐1千萬元，希望拋磚引玉，讓更多企業參與社會公益。林敏雄表示，全聯企業不只是做生意，更要在社會需要的時候站出來，這次和犯保協會一起推動計畫，看到很多重傷被害人家庭，在漫長的復原過程中，真的需要有人陪、有人撐。鄭銘謙感謝犯保協會長期站在第一線，以專業與溫度守護每一個重傷被害家庭，同時也特別感謝全聯林董事長及企業團隊再次慷慨捐贈，彰顯企業社會責任的高度，也讓社會大眾感受到司法的柔性力量與臺灣社會的溫暖。張斗輝說，全聯以「從心出發，實現美好生活」為企業核心價值，與犯保協會「撫平傷痛、重建生活」的宗旨高度契合，也讓這項輔具補助計畫更具有意義，能夠具體貼近重傷馨生人的需求，讓重傷馨生人的生活及照顧品質獲得實質的提升。犯保協會表示，因應《犯罪被害人權益保障法》修正施行，針對重傷被害人於復原重建過程中的長期照顧、復能與生活重建需求推動多元服務，同時考量到重傷被害人對於輔具、復健器材設備及家庭無障礙設施的需求，結合全聯實業從2025年5月起推動「全馨照顧、聯結希望」合作計畫，完善重傷被害人的照顧。全聯實業秉持企業社會責任精神，除了支持2025年度計畫執行外，更於今年加碼捐贈新臺幣1千萬，持續挹注重傷被害人及其家庭所需的關鍵支持。2025年計畫執行期間，共補助24位重傷被害人，補助總金額達新臺幣142萬6088元，提供20類輔具及照顧設備，包含義肢、輪椅、氣墊床、復健及牽引設備、氧氣製造機、抽痰機、居家無障礙設施等，2026年度擴大計畫補助範圍，納入「專業人員評估費用」及「居家復能服務費用」補助，透過專業人員協助了解需求並幫助提升身體功能並延緩退化，以實質減輕家庭經濟負擔，提升生活品質與自立能力。