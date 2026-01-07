我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安6日宣布，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，對此，基隆市長謝國樑今（7） 日也宣布，將跟進台北作法， 基隆全市公立國中小營養午餐全面免費。謝國樑今日在臉書發文表示，昨天台北市宣布營養午餐全面免費，「今天我特別前往台北市政府，向蔣萬安市長請益相關經驗，也正式向市民朋友報告，基隆將跟進台北，推動全市公立國中小營養午餐全面免費！」謝國樑指出，這項政策可整理為「三要點一提議」， 第一要點是「財政穩定，成果回饋市民」，這幾年基隆財政狀況逐步改善，市府選擇把成果用在孩子身上，讓家長有感、孩子受益。謝國樑續指，第二要點是「直接減輕家長長期負擔」，營養午餐是每天都要面對的支出，政策上路後，每位學生家長一年可省下約 1.4至1.6萬元，減輕家庭經濟負擔。謝國樑再指，第三要點是「結合在地食材，支持農漁產業」，基隆有豐富的山產與漁獲，未來將持續導入在地食材，讓孩子吃得安心，也讓在地產業被看見。謝國樑表示，一項提議是「建立台北—基隆政策交流平台」，在115學年度正式實施前，雙方每月交流執行經驗，9月開學時同步上路，讓政策更周全。謝國樑強調，營養午餐全面免費，是市府對孩子健康與學習環境的用心安排，也是許多家長最直接感受到的支持，「市府會持續把政策做好，讓每一位孩子安心上學、落實教育照顧與社會平權的核心價值。」