勞動部今（7）日 公布去年9月台灣工業及服務業職缺數為25.9萬個，職缺率2.9%。其中，去年9月底工業職缺數分別為10.5萬個、服務業職缺15.4萬個，職缺率均為2.9%，主要行業全時職缺占比較高業別包括不動產業、製造業、營建工程業、其他服務業，即便當時正值旅遊業暑假旺季，但住宿業進、退率分別為4.2%、3.0%，職缺率相對較高。勞動部說明，「職位空缺概況調查」是掌握勞動市場職缺狀況變化，代表市場勞動力需求狀況，與「勞動需求大於相關勞動供給」所形成之「勞動力短缺」現象不同。據統計，去年9月底25.9萬個，職缺率2.9%，進、退率均為2.7%，全時職缺平均對外招募時間3.1個月；與去年6月相比，職缺數減少8.3千個，職缺率減少0.1個百分點，進、退率則均增加0.3個百分點，另招募時間減少0.1個月。勞動部表示，如住宿業屬於「職缺率相對高、招募時間相對長」，進、退率分別為4.2%、3.0%，明顯高於全體服務業部門之2.9%、2.9%，也是職缺率相對較高主因。而教育業屬於「職缺率相對低、招募時間相對長」，退出率及職缺率相對較低，人力供需尚屬穩定，但只要一出現職缺招募時間相對較長。運輸及倉儲業屬於「職缺率相對低、招募時間相對短」，進、退率分別為1.6%、1.8%，明顯低於全體服務業部門之2.9%、2.9%，該行業流動率、職缺率與招募時間低於全體行業平均，顯示其人力結構相對穩定，能在合理時間內補足所需人力。最後，支援服務業則是「職缺率相對高、招募時間相對短」，顯示有意願從事支援服務業的新進工作者多，但退出該行業人員亦多，留任不易所導致之高流動率可能為其職缺率相對較高主因。另外，製造業為各行業最多，但其職缺率與招募時間皆接近整體平均水準，另輔以人員流動情形觀之，9月進、退率分別為2.3%、2.2%，均低於全體行業平均之2.7%、2.7%。整體而言，製造業流動率較低、職缺率與招募時間則與全體行業平均相當，顯示其人力結構相對穩定。