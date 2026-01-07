我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國台辦點名台灣高等檢察署檢察官陳舒怡是「綠色司法打手」，更將其列為「台獨打手幫凶」，將終身追責。對此政治幕僚周軒分析，陳舒怡過去曾偵辦國造潛艦海鯤號資料外洩案，另針對「近年中共滲透態樣手法及檢調共偵國安案件」進行演講，這些都證明在是台灣司法體系中，針對國安相關案件以及中共滲透台灣行動，是不可或缺的重要人物，而中國扣上台獨的帽子，看來是要鬥臭台灣司法，「就跟某些政治人物做的事情一模一樣」。對於國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，周軒表示，大家看到起初還有點意外，但中國做事情，從來不是沒有理由，看兩件事情就知道，點名陳檢是有很深的意涵。周軒提及，2023年國造潛艦洩密案鬧得沸沸揚揚，時任參謀總長的潛艦國造專案小組召集人黃曙光透露「有立委一直在搞」，顧問郭璽更直接爆料國民黨立委馬文君，涉嫌將國造潛艦海鯤號資料外洩，涉及洩漏國防機密的外患罪嫌，高檢署立即簽分他字案偵辦，負責的檢察官就是陳舒怡。資通電軍指揮部去年11月舉辦反情報講座，由中將指揮官毛建秋主持，邀請高檢署檢察官以「近年中共滲透態樣手法及檢調共偵國安案件」為主題演講，主講人就是陳舒怡。周軒表示，陳舒怡在演講中強調，中共近年除在台海周邊海空域活動頻繁，破壞區域穩定外，更意圖藉網際網路等各式滲透管道，接觸我國現役官兵發展組織實施蒐情，成為國家安全不可忽視的警訊。周軒提到，上述證明陳檢是台灣司法體系中，針對國安相關案件以及中共滲透台灣行動，不可或缺的重要人物，所以國台辦不是亂點名，「他們知道陳檢的厲害」。最後周軒說，中國公然點名台灣的檢察官扣上台獨帽子，看起來就是要更進一步的鬥臭台灣的司法，「就跟某些政治人物做的事情一模一樣」。