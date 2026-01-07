我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁噹（左）與丁春誠（右）只見面2次就拍了親密吻戲。（圖／相信音樂提供）

▲丁春誠（左）在MV中還跟丁噹（右）求婚。 （圖／相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹睽違14年再度與師弟蕭秉治合作，推出催淚新歌〈最痛的遺憾〉，MV找來男星丁春誠擔綱男主角。令人驚訝的是，丁噹與丁春誠在拍攝現場僅是第2次見面，就上演激情熱吻戲，男方更在拍攝時突然大喊「我們結婚了」，驚喜求婚，讓單身許久的丁噹瞬間臉紅害羞，反應相當真實。在〈最痛的遺憾〉MV 中，丁噹與丁春誠飾演一對天人永隔的戀人，兩人雖然私下不熟，但對戲時卻超有默契。丁春誠近年多專注於藝術領域，此次跨刀演出更展現專業演技，兩人第一場戲就是吻戲，卻能在開拍後「一吻完成」，完全不見尷尬。在MV拍攝現場，丁春誠也以前輩姿態帶領「演戲新手」丁噹入戲。在一場求婚戲碼中，兩人原本在開心地跳舞，丁春誠突然不按牌理出牌，大喊：「我們結婚了！」丁噹當下反應不及，害羞得直想摀住對方的嘴。丁噹事後坦言：「當下真的很怕被左鄰右舍聽到，但那種一來一往的反應，其實就是現實生活中情侶會有的真實情緒。」丁噹也感性透露，現實生活中至今還沒被求婚過，這是她心中的一點遺憾。丁春誠聽聞後展現高度情商，立刻安慰道：「妳今天已經被求婚了呀！」暖心舉動讓丁噹深受感動。兩人的化學反應也延續到社群平台上，劇中丁春誠為丁噹下廚，下戲後，他也特別在MV預告貼文下留言：「想念我的食物隨時讓我知道，cook for you。」丁噹也隨即甜回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you。」雙方親密互動引發歌迷熱議。而這首由蕭秉治打造的動人新作〈最痛的遺憾〉，將於1月7日在數位平台上線，MV則於同日晚間9點首播，預計將收錄在丁噹1月即將發行的精選專輯中。