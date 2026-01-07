我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍一架機號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應付共機擾台，造成飛行員負擔過大，空軍司令部今（7）日在花蓮召開記者會說明，空軍司令部強調，飛行員任務派遣有一定的規範，人員一定要有足夠休息並採輪班制，但共機騷擾是空軍應負起的職責。對此，有退役飛官表示，共機擾台我方應處警戒多是伴飛，但飛行非常耗時，若變成常態當然會影響飛行訓練品質。國防部副部長徐斯儉日前表示，當前中共對台威脅與日俱增，根據去（2025）年10月的統計，共機、共艦進入我應變區的數字是前2年平均數字的2倍，威脅越來越嚴重，且中共對台威脅不是只對台灣，而是整個第一島鏈。知情人士表示，飛行員一個月的飛行時數，包含日間與夜間，加總一定要達到15小時，而有教官資格甚至則「最高到」32小時，前者是必要達到的項目。但隨著解放軍機經常對台侵擾，空中警戒、偵巡的狀況增加，因此有時執行任務一批的時間在空中會超過2小時，但並非常態，約莫2到3成左右。知情人士說，由於中國解放軍時不時來台灣親門踏戶，因此空軍的作戰想定計劃也有改變，基本上飛到台海中線才會升空應處，同時也會看對方出動的機型、架次，若是戰鬥機就派戰鬥機，運輸機就派運輸機，不會隨著對岸的動作落入他們的消耗戰術當中。前空軍作戰管制中心主任宋文溪表示，剛開始共機繞台時，基本上起飛後多數警戒都是伴飛，但那個飛行非常耗時，基本上就是平飛著監控他，過程是做不到任何訓練，若變成常態當然會影響飛行訓練品質。必竟每位飛行員的飛行時數都有規範，需要每一趟上去進行有意義的訓練，才能提升技術。