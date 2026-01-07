我是廣告 請繼續往下閱讀

公平會今（7）日決議，美商Uber Technologies, Inc.透過子公司取得皇冠大車隊企業股份有限公司100%股權結合案，經評估本結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，且國內已有台灣大車隊55688、Line GO、yoxi、Bolt等競爭者，以及上百家計程車派遣服務業，因此不禁止其結合。公平會表示，Uber取得皇冠大車隊100%股權，因持有股份已達3分之1以上，並直接控制該公司業務經營及人事任免，達到結合申報門檻，且無《公平交易法》第12條除外適用之情況，故依法提出結合申報。公平會指出，參與結合事業均有各自派遣服務系統提供「計程車派遣服務」，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，Uber表示其亦有提供「計程車派遣服務」系統予該車隊司機使用，故具有垂直供應關係。回顧過去Uber與計程車叫車App癥結點就是，Uber具備有白牌「多元計程車」以及計程車服務，反倒是像是台灣大車隊等僅能使用自家車行計程車，擔心可能出現壟斷現象。但公平會發言人辛志中受訪時說明，55688、Line GO、yoxi等現在具備有多元計程車服務，因此各家的立足點已經雷同，那麼就變成是叫車平台間比較，而這部分各家平台競爭都相當激烈。公平會分析，由於皇冠大車隊本即Uber合作車隊，二者於「計程車派遣服務」市場占有率不因結合有顯著改變，又相關市場現已有台灣大車隊55688、Line GO、yoxi等競爭者，去年間亦有新興平台業者Bolt加入市場，目前我國計程車派遣服務業者達上百家，除可自行提供派遣系統外，亦可與軟體或平台業者合作提供服務。本案經公平會評估後，Uber於相關市場不致有單獨提高報酬、與其他業者共同定價或影響市場參進程度等顯著限制競爭疑慮，Uber於相關市場濫用市場力量及導致市場封鎖之可能性不高，且本案有助於參與結合事業減少行政層級，提升營運效率，爰依《公平法》第13條第1項規定，不禁止結合。