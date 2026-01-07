32歲女星鄭家純今（7）日透過臉書拋出震撼彈，沉重宣布流產。她透露懷孕9週因胚胎停止發育，目前正忍受著出血與劇烈疼痛，她在社群平台上心碎寫下：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」消息一出引發粉絲鼻酸不捨。婦產科仇思源醫師提到，胚胎停止生長其實沒有特定症狀。至於流產後多久能再懷孕？禾馨醫療創辦人蘇怡寧醫師認為，通常等待一兩次規律月經來潮，沉澱心情後，即可準備下一次懷孕。
鄭家純自2022年嫁給日籍醫師老公AKIRA後，雖然曾對外霸氣表示女生結婚後不代表變成生產容器，但私下為了能擁有自己的孩子，付出極大努力，曾經忍痛施打8支排卵針，取出13顆卵子，她當時更以過來人身份建議已婚女性「優先選擇凍卵」，因為法律規定若離婚，冷凍胚胎必須銷毀，凍卵更能保障生育自主權。豈料才剛度過懷孕初期，如今卻傳出胎停憾事，令外界倍感心酸。
胚胎停止發育有徵兆？醫：症狀消失要當心
針對許多孕媽咪擔心的胚胎停止生長，婦產科醫師仇思源指出，胚胎停止生長不見得會有明顯的症狀。雖然部分孕婦會出現噁心、嘔吐等早孕反應突然減輕或消失，或是驗孕棒顏色變淡，但也有一部分人完全沒有出血或腹痛，直到產檢照超音波才發現胎兒心跳停止。
仇思源醫師建議，若不幸發生胎兒心跳停止，一般會觀察一週看是否有自然排出的可能；若超過一週仍未排出，為了避免壞死組織引發母體感染或發炎，建議採取手術處理。他也強調痛不痛跟有沒有排乾淨沒有絕對關係，必須透過超音波或驗孕確認，以免殘留組織影響日後著床。
流產後多久能再懷孕？蘇怡寧：無需刻意等待
面對流產打擊，許多女性關心何時能再把寶寶生回來？婦產科醫師蘇怡寧則帶來暖心觀點。他表示，根據目前臨床證據與全球多中心研究數據，流產後無需刻意等待較長時間再懷孕，短期如3至6個月再次懷孕，並不會增加流產、早產等風險。
蘇怡寧指出，世界衛生組織（WHO）過去建議等待6個月的說法已不被最新數據支持。而他傾向說兩三個月再受孕。只要是因為希望女性給自己一個簡單的沉澱時間做好準備，不用太著急，只要身體恢復無感染、且心理狀態準備好，通常等待一兩次規律月經來潮，沉澱心情後，即可立即準備下一次懷孕。
資料來源：鄭家純、婦產科仇思源醫師、禾馨醫療創辦人蘇怡寧醫師
