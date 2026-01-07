我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭家純因流產在苦中作樂，和粉絲分享先前老公得知她懷孕時的第一時間反應，是大喊「斯勾以」。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

藝人鄭家純（雞排妹）今（7）日證實不幸流產消息，沈重心情讓許多粉絲與好友感到相當不捨。為了緩解苦悶、悲傷氣氛，她特地分享了一則夫妻間的趣事來轉換心情。鄭家純透露，其實這次是完全意料之外的自然懷孕，當日本老公Akira得知喜訊時，第一反應竟然是驚呼一聲「斯勾以！」（日語：厲害、好棒之意），讓她忍不住搞笑吐槽：「到底是在誇獎他自己還是誇獎我？」鄭家純在臉書留言區表示：「在這苦悶文章的氣氛中，分享一個好笑的。」她表示，這次懷孕並非人工受孕，而是意外自然懷孕。她回憶起當時告訴老公Akira這個消息時，對方當下的反應充滿了驚喜與不可置信，脫口而出日文的「斯勾以」。真實又直率的反應讓鄭家純印象深刻。她也在文中幽默反問：「就知道多驚喜了。但那個斯勾以到底是誇獎他自己還是誇獎我？」夫妻倆可愛的互動，讓不少網友在心疼之餘也被逗樂。粉絲也紛紛留言，「一定是在說你」、「我自己來看，是老公在為你開心」、「我也覺得是在誇獎你」。雖然寶寶不幸離開，讓鄭家純經歷了身心上的痛苦，但她還是正向態度面對，也主動分享這段懷孕初期的小插曲。鄭家純今天透過臉書宣布流產，她表示：「今天是我懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完。」她心碎喊話：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受」，引發粉絲湧入關心。關於鄭家純狀態，經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「近期先生會陪她回台調養，謝謝大家的關心。」