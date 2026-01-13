我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李昇基發行新歌被網友說是對妻子的深情告白，令人羨慕。（圖／翻攝自李昇基IG leeseunggi.official）

▲李昇基分享女兒聽了自己的新歌後超有反應，還會跟著音樂跳舞扭屁股，讓他開心到立刻向好友李洪基、張根碩分享影片，滿臉驕傲。（圖／翻攝自李昇基IG leeseunggi.official）

今（13）日迎來39歲生日的南韓男星李昇基，自從去年與演員李多寅成婚後，一舉一動備受矚目。從歌手、演員、主持三棲全能，到婚後晉升新手爸爸，他不僅為愛挺身斷開與岳家的關係風波，更在女兒出生後搖身一變成為女兒傻瓜，展現柔情奶爸魅力。李昇基的岳父、也是李多寅的父親李洪憲，過去因涉及非法操控股價爭議備受關注。2016年，他因虛假公示香港資本投資、操縱股價獲取數十億韓元不當利益，於2018年被判4年徒刑及25億韓元罰金，雖於隔年上訴改判無罪，但在2023年6月遭韓國大法院發回重審。近日，李洪憲又因類似罪名再度遭起訴，對此，李昇基於去年12月29日透過所屬公司 Big Planet Made 發聲，沉重表示：「過去岳父的案件雖已重審確定罰金，但近期再次涉及相似違法行為，令人痛心」，並宣布正式與岳家斷絕關係，強調這是經深思熟慮後的決定。李昇基自2009年主演《燦爛的遺產》，飾演霸氣又深情的富家少爺「孫宇煥」，與韓孝周飾演的堅強女主角「高恩星」展開一段動人愛情，創下驚人收視；接著在2010年《我的女友是九尾狐》中，他化身中二膽小的男大生「車大雄」，與申敏兒飾演的可愛九尾狐「古美狐」上演奇幻又爆笑的浪漫戀曲。2017年李昇基退伍後則以《花遊記》強勢回歸，詮釋魅力十足的「孫悟空」，與吳漣序飾演的驅魔少女「陳宣美」展現前所未有的火花，這三部作品至今仍是他在台灣最受歡迎的代表作。被JTBC綜藝《Sugar Man》點名為「情歌皇帝」的李昇基，婚後人氣不減，還以實際行動證明自己是演藝圈「愛老婆代表」。2025年1月，他推出婚後首支單曲〈By your side〉，不僅MV親自上陣，歌詞更深情告白，唱出對摯愛的陪伴與守候。他更分享沒想到女兒聽了後超有反應，還會跟著音樂跳舞扭屁股，讓他開心到立刻向好友李洪基、張根碩分享影片，滿臉驕傲。整段訪談讓一旁的張根碩也動念：「我真的也想結婚了。」氣氛溫馨又感人。如今李昇基斷開複雜關係，喜當女兒傻瓜，可說是最棒的生日禮物。1月15日的壽星不只有李昇基，還有台灣藝人苗可麗、台灣演員劉香慈、中國演員譚凱、中國女演員何晴、香港女藝人葉蘊儀、日本女性創作歌手恰拉、韓國女子偶像團體韓恩智EVERGLOW成員，粉絲們一同祝福他們生日快樂吧！