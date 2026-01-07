我是廣告 請繼續往下閱讀

▲首批搭載Intel Core Ultra系列3處理器的消費型筆電已於6日開放預購，並於27日全球正式上市。（圖╱英特爾提供）

英特爾近日於美國消費性電子展（CES）上發表首款Core Ultra系列3處理器，該處理為首款採用美國本土製造、最先進製程18A所打造的運算平台，於展會上正式亮相，而搭載該處理器的筆記型電腦已於昨日開放預購，27日也將於全球正式上市，市場認為英特爾宣告與台積電正式展開較勁。該系列將為來自全球合作夥伴、超過200款的產品設計提供運算核心，為英特爾迄今採用最廣、全球供應最完整的AI PC平台。而首批搭載Intel Core Ultra系列3處理器的消費型筆電已於6日開放預購，並於27日全球正式上市，更多產品設計將於今年上半年陸續推出。搭載Core Ultra系列3處理器的邊緣運算系統，預計自今年第一季起上市。英特爾客戶端運算事業群資深副總裁暨用戶端事業群總經理Jim Johnson表示，「透過系列3，我們專注於提升能源效率、強化CPU效能、提供同級產品中更高規格的GPU、更強大的AI運算能力，並確保x86架構帶來可靠的程式應用相容性。」英特爾18A製程建置於其亞利桑那廠區的Fab 52新廠。英特爾執行長陳立武也在CES展會上現身，他也在會上宣布，英特爾成功兌現承諾，於去年底前完成首批18A製程產品的出貨，且實際進度甚至有所超前。目前，英特爾正積極擴大產能，全面提升所有Intel Core Ultra Series 3晶片的產量；突破性的技術成就，展現英特爾透過矽晶設計、先進製程與封裝技術緊密整合的獨特優勢，這也是英特爾與OEM夥伴及開放生態系統密切合作的具體成果。這款基於系列3技術的最新系統，代表專為AI驅動未來而設計的新一代運算類別。它致力於為開發者、工程師及創作者提供性能與效率的巨大飛躍。陳立武說，這次的產品發布不僅是一次技術展示，更象徵著個人電腦（PC）的下一波演進，將為使用者開啟更多創新的可能性。英特爾18A製程已出貨並全面量產，雖目前仍為英特爾自用，但市場認為，英特爾與台積電較勁的意味已十分濃厚，18A製程可與台積電的2奈米製程相提並論。不過，有媒體報導指出，英特爾18A製程生產的新一代處理器，在效能測試上不僅未能超越前代產品，甚至落後於上一世代、採用台積電3奈米製程的晶片。