我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市信義區巷今（7）日下午2時許發傳出隨機攻擊事件！台北醫學大學附設醫院附近，一名男子年約20多歲，隨機對路人出拳，餐廳店員39歲林姓男子遭到毆打，警方獲報也派出大批警力到場，發現嫌犯疑似情緒不穩，當場將他壓制後強制送醫，詳細案情有待後續釐清。警方指出，黃姓男子與母親今日下午行經台北市信義區吳興街220巷，因近期父親過世又與母親發生口角衝突，當場情緒失控，突然朝林姓路人揮拳攻擊，並於路旁大聲咆哮，民眾見狀上前攔阻，拉開兩人。轄區台北市警信義分局六張犁派出所獲報，警方獲報火速趕到現場，並將男子壓制，發現黃男情緒仍激動，且有自傷、傷人言行，隨即會同119救護人員及黃男母親送醫松德醫療院區接受治療。黃男目前仍在醫院觀察中，詳細案情與後續處置仍待警方進一步釐清。遭毆打的林姓男子驗傷擬提告傷害罪。