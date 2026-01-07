一艘正在穿越冰島周邊海域的老舊油輪成為全球矚目焦點，外媒披露美軍聲稱此油輪曾參與受制裁的委內瑞拉石油出口，違反規定，準備登船扣押。不過，該油輪如今掛上俄羅斯國旗，俄羅斯海軍已部署一艘潛艦和其他艦艇進行護航，美軍是否會不惜與俄軍發生摩擦也要強硬展開行動，引發關注。
根據《BBC》報導，這艘老舊油輪原本名叫「貝拉1號」（Bella 1），去年就被美方指控違反制裁規定，雖然目前並未裝載原油，但仍遭到美國海岸防衛隊追擊，打算登船執行扣押。貝拉1號日前在逃跑途中，將船名改為「馬里內拉號」（Marinera），並把註冊國轉為俄羅斯，掛上俄羅斯國旗，想藉此避開美方攔截。
美方官員透露，俄羅斯已派出一艘潛水艇和其他海軍艦艇護送該油輪。目前該油輪位在冰島附近水域，持續朝向北方航行。
俄羅斯外交部表示，「我們的船隻在北大西洋國際水域航行，懸掛俄羅斯國旗，完全遵守國際海事法規範」。俄羅斯外交部稱「出於我們不清楚的原因」，美國和北約對這艘油輪投注了「不成比例的關注」。俄羅斯外交部強調，「期望那些經常宣稱致力於在公海擁有航行自由的西方國家，能夠自己帶頭遵守這一原則」。
目前不清楚美方是否會繼續採取行動，據悉之前已有另外3艘被美方制裁的油輪透過懸掛俄羅斯國旗來試圖規避美方攔截，但有專家認為，即使可能與俄羅斯發生外交摩擦，美方的執法決心並不會受到改變。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美方官員透露，俄羅斯已派出一艘潛水艇和其他海軍艦艇護送該油輪。目前該油輪位在冰島附近水域，持續朝向北方航行。
俄羅斯外交部表示，「我們的船隻在北大西洋國際水域航行，懸掛俄羅斯國旗，完全遵守國際海事法規範」。俄羅斯外交部稱「出於我們不清楚的原因」，美國和北約對這艘油輪投注了「不成比例的關注」。俄羅斯外交部強調，「期望那些經常宣稱致力於在公海擁有航行自由的西方國家，能夠自己帶頭遵守這一原則」。
目前不清楚美方是否會繼續採取行動，據悉之前已有另外3艘被美方制裁的油輪透過懸掛俄羅斯國旗來試圖規避美方攔截，但有專家認為，即使可能與俄羅斯發生外交摩擦，美方的執法決心並不會受到改變。