國民黨主席鄭麗文親自在中常會上，頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給前立委蔡正元，公開表達其長年付出的高度肯定，蔡正元日前因「三中案」遭判刑定讞，即將入獄服刑。鄭麗文細數蔡正元從政數十年的經歷，指出他不僅參與重要修憲工程，也連續擔任四屆立法委員，在國會問政專業、論述犀利，對重大法案與公共議題貢獻良多。鄭麗文強調，蔡正元不論在朝或在野，始終衝鋒陷陣、不畏攻擊，曾擔任國民黨文傳會主委、政策會執行長等要職，深知黨的理念與路線，是歷任主席、縣市長在選戰攻防中高度倚重的重要戰將。蔡正元宣布不再參選公職後，依然信守承諾，將畢生累積的人脈與資源無私奉獻給黨內同志，積極輔選、開拓票源，從不計較個人得失。談及三中案，檢方認定蔡正元在擔任中投公司董事長期間，涉有不法交易而起訴，日前二審宣判，蔡正元因業務侵占罪被判刑3年6個月，將入監服刑。鄭麗文批評，即便歷經羈押、威逼利誘，蔡正元始終不改硬漢本色，不為求自保而做出不實指控，也不傷害黨與同志，展現難得的道德勇氣。她更痛斥，最終竟逼蔡正元配戴電子腳鐐、判刑定讞，是台灣司法淪為政治打手的最不堪時刻。「蔡正元是帶著勳章入獄的！」鄭麗文強調，頒發實踐一等獎章就要讓所有人記住，這不是罪人，而是一名堅守理念、不畏強權的戰士。她呼籲，唯有政黨輪替，才能讓司法回到正軌。在蔡正元的鼓勵下，國民黨一定要拿回政權，讓中華民國繼續成為2,300萬人最堅實的後盾，走向和平、正義與繁榮。