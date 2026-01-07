我是廣告 請繼續往下閱讀

國軍一架F-16戰機昨（6）日晚間，執行夜間任務返航途中，於花蓮外海不幸失聯，飛行員辛姓上尉至今仍下落不明。軍方持續搜救。前中廣董事長趙少康在臉書發文感嘆，過去國家經濟條件有限，國防思維常是飛機比人重要；但時代早已不同，如今飛機可以再買、再造，但一名成熟、優秀的飛行員，卻需要多年訓練與無數任務累積，「每一位飛官，都是國家最珍貴的戰力。」趙少康直指，這起事件也再次凸顯台灣長年面對的國防困境。他指出，美國一方面不斷警告中共可能武力犯台，形勢嚴峻；但另一方面，卻始終不願將最先進的武器賣給台灣，形成難以忽視的矛盾。以F-16為例，台灣多年來希望採購最新的F-16C/D型戰機，卻始終未能如願，只能將原有A/B型升級為所謂的F-16V，後續國防部更編列高達2400億元預算，向美方採購66架全新F-16V，原訂應陸續交機，然而時程一延再延，「到今天為止，一架都還沒來」。趙少康坦言，這些結構性的國防問題值得全民深思，但在此刻，所有的政治與軍事討論都應暫時放下，「救人，才是現在最重要的事」。趙少康最後呼籲，全民一起為辛上尉集氣祈禱，希望搜救行動一切順利，盼能盡快傳回好消息，不要再讓家屬多承受一分煎熬。