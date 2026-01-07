我是廣告 請繼續往下閱讀

海軍艦隊指揮部於今（7）日表示，所屬單位一名27歲韓姓中士，於休假期間在高雄市左營區住家頂樓因不明原因墜樓。下午4點左右，韓姓中士被路過民眾發現重傷倒臥於大樓車道，救護人員接報後迅速趕赴現場，將其送往醫院急救。軍方對此高度重視，已指派高階幹部前往醫院協助家屬處理相關事宜，並全力配合警方釐清事發經過。警方初步調查指出，透過調閱大樓監視器畫面顯示，事發前頂樓並無打鬥或爭執的跡象，現場亦未發現有外力介入的痕跡。目前事件的具體導因仍不明朗，警方將持續深入調查，以確定墜樓真相。海軍艦隊指揮部則強調，將會同相關部門加強官兵心理輔導與壓力疏導，避免類案再次發生。