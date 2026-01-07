我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市廟口夜市6日晚間9時許傳出發生擄人案，1名18歲的蕭姓男子在廟口某攤商工作時，遭7名男子押上車帶走，蕭男2小時後被丟包獲釋並無受傷，警方根據車號循線追查，今天逮獲陳姓等3名少年到案，都是職校學生，查扣刀械、玩具槍等證物，還有4人未到案，妨害自由及妨害秩序罪嫌偵辦中。6日晚間9時許，蕭男在基隆市愛四路夜市打工時，突然攤位前出現7名男子，見面就要求蕭男跟他們走，蕭男雖然表示拒絕，但在多人合力下，仍將蕭男架離現場，坐上車離去。警方調閱附近監視器，企圖以車追人。晚間11時許，蕭男被對方丟包在廟口附近一家超商，警方到場，蕭男平安並無大礙。據了解，蕭男遭帶走後，就被車上眾人逼問他班上某位同學，他透過電話與同學聯繫未果，擄人者便帶著蕭男四處轉圈，甚至一度載蕭男到新北市萬里區，最後才把蕭男載回基隆丟包。循線追查，2名17歲、1名16歲未成年犯嫌到案，並在犯嫌的車上查扣西瓜刀3支，且在犯嫌住處起獲玩具槍1把。據了解，這3名犯嫌都是基隆某高職的學生，聲稱他們帶錯人而已，警方懷疑避重就輕，還在調查釐清。警方表示，全案依涉犯《刑法》妨害自由及妨害秩序罪偵辦，目前仍持續追查其餘涉案人等以釐清案情。