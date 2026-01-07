我是廣告 請繼續往下閱讀

旺宏真的虧轉盈了，7日因股價波動達到公告注意資訊標準，揭露自結數據，2025年11月單月稅後淨利0.71億元、年增117%，每股盈餘0.04元，正式擺脫先前虧損，交出單月獲利成績單；今日也公告2025年12月營收26.32億元，月增7.7%、年增44.9%。旺宏董事長吳敏求去年在第三季法說時，曾對營運表現公開致歉，並坦言對第三季每股仍虧0.47元成績「相當失望」，公司連續9季虧損，並提到匯率波動、庫存去化與稼動率偏低等因素壓抑毛利率與獲利。吳敏求也在當時表示，將自11月起「重出江湖」，更深入盯營運與研發、拉升稼動率、強化接單與填滿產能，如今11月自結數據轉為獲利。旺宏2025年第4季合併營收77.33億元；全年合併營收288.8億元，較2024年成長11.6%。旺宏預計在1月27日召開法人說明會，將公布2025年第4季財報並說明今年營運展望，屆時獲利延續性、稼動率與產品出貨節奏，將是市場關注重點。旺宏今日收在57.6元漲停價，連日表現優異。