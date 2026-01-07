我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南投縣竹山鎮紫南宮福德正神發放的「錢母」最為知名，每年元旦新年都吸引大批民眾漏夜排隊。圖為楊登嵙教授與竹山鎮紫南宮主委莊秋安手持2026年馬年錢母套幣。（圖／台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙提供）

▲楊登嵙建議，家中「舊錢母」都可以留下來，12生肖越多越齊全旺財化煞力量更大。（圖／台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙提供）

2026年各大宮廟再度湧現領取錢母的排隊熱潮！拿到新錢母後，去年的舊錢母該怎麼處理？對此，命理師楊登嵙表示，舊錢母千萬別亂丟或轉賣！他並整理出7個舊錢母招財擺放位置（如財位、保險箱、神龕），以及3大必知禁忌，教你正確處理，讓財運旺整年。在春節連假期間，許多人都會到各大廟宇走春拜拜、沾沾喜氣，甚至是排隊搶拿寺廟所推出的招財化煞「錢母」。其中以南投縣竹山鎮紫南宮福德正神發放的「錢母」最為知名，每年元旦新年都吸引大批民眾漏夜排隊。2026年元旦更吸引超過10萬名信眾排隊領取，由紫南宮主委莊秋安發送，人龍長達10公里。拿到了全新的馬年錢母之後，許多人都會將舊錢母從家中顯眼的位置移開，但卻不知道該擺到哪裡，甚至可能誤觸禁忌。對此，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，舊錢母在處理上有3大禁忌，完整內容如下：一、不可將錢母以交易買賣方式賣給別人：這如同將向神明求來的好運賣給別人。 二、不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方：例如擺放在地上任由人跨越，或是擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會導致破財！ 三、「舊錢母」若與自己生肖相沖，不可攜帶在身上：例如去年蛇年的「舊錢母」，與豬生肖相沖（蛇豬相沖），屬豬的人就不要將「舊錢母」配帶在身上，建議擺放在財位、神龕、保險箱或收銀台。除了禁止擺放的地點之外，舊錢母要擺在家中哪裡，才能更好繼續發揮旺財的效果呢？楊登嵙老師也給出6大建議位置，完整如下：一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方，即為「財位」。將錢母放在生財工具上。若工作內容以電話行銷為主，可將錢母黏貼在電話上；以文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作有較好的發揮，錢財也相對容易到來。最後，楊登嵙老師也補充，，因此建議將舊錢母通通留下來，繼續為你的運勢帶來正面助益。