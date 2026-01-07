北部民眾睡覺注意保暖！受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（7）日22時27分針對18縣市發布「低溫特報」，今晚至明（8）日清晨，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣將會非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫，台灣各地局部地區最低溫也不到10度，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：7日晚間至8日晚間
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。
氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。
📌低溫特報燈號代表什麼意思？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地在氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
