北部民眾睡覺注意保暖！受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（7）日22時27分針對18縣市發布「低溫特報」，今晚至明（8）日清晨，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣將會非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫，台灣各地局部地區最低溫也不到10度，請注意防範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️低溫特報
📍影響時間：7日晚間至8日晚間
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。

▲中央氣象署公布今（7）晚至明（8）晨全台各地氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署公布今（7）晚至明（8）晨全台各地氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

📌低溫特報燈號代表什麼意思？

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地在氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

▲氣象署提醒，周一下半天強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭率先降溫，周二全台越晚越冷，周三至周六早晚氣溫最低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，本周三至周六早晚氣溫最低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

相關新聞

冬季好天氣晚上反而更冷？「輻射冷卻」是最大兇手　威力不輸寒流

天氣／北台灣下探5度冷到周末！連5天挑戰寒流　氣溫回暖要等下周

天氣預報／今晨8.5度挑戰寒流！台中以北跌破10度　空曠地區剩5度

天氣／冷氣團還在變強！今晚台中以北「不到6度」　連7天跌破10度