美股7日開盤記憶體概念股未能延續漲勢，近日大漲的SanDisk、美光、希捷科技等均下跌，市場觀望新的行情動能，美股各大主要指數漲跌互見。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌146.64點，或0.30％；標普500指數上漲1.22點，或0.02％；那斯達克指數上漲57.133點，或0.24％；費城半導體指數下跌83.82點，或1.10％。根據《CNBC》報導，道瓊工業指數與標普500指數開盤上漲，一度創下盤中歷史新高，但之後漲幅回吐抹消，道瓊工業指數更是轉而下跌，顯示投資人仍在等待新的市場關鍵訊號出現。美國襲擊委內瑞拉似乎未對華爾街帶來影響，分析師庫卡法斯（Angelo Kourkafas）表示，雖然馬杜洛被抓是引人注目的地緣政治事件，但此事對於石油供應，也就是市場真正關心的因素，「並沒有實際影響」。由於川普聲稱委內瑞拉將向美國移交5000萬桶石油，原油價格應聲下跌。庫卡法斯指出，這突顯了頭條新聞帶來的潛在風險，有時候其實與市場價格的真正走勢存在差距。另位分析師克里斯多福（Paul Christopher）表示，展望未來，委內瑞拉的「社會穩定」將是美國股市走向的關鍵。如果委內瑞拉當局不與美國合作，或者軍方或反對派失去耐心，讓社會混亂再次爆發，這可能會成為美股的一個負面因素。反之，若美國能夠幫助委內瑞拉更好地利用其石油資源，完成公開、公正的選舉，那就證明美國可以加強與拉丁美洲之間的經濟聯繫，這對美股來說可能就是一個利多消息。