氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（8）日中部雲層較少，輻射冷卻效應最強，清晨最低溫出現在雲林古坑6.7度，明（9）日清晨強冷空氣籠罩，有機會創入冬本島平地最低氣溫跌破5度，並成為入冬以來首波寒流，週六至下週一（12日）清晨，新一波冷空氣再南下，週末白天氣溫再降，民眾外出須記得添加保暖衣物。
今晨中部輻射冷卻最強！明日更冷、低溫跌破5度
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨本島除中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中層雲或低層雲，故「輻射冷卻」效應以中部為最強。截至5：12，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林古坑鄉的6.7度。各地區平地的最低氣溫約在7至11度。
吳德榮說明，今晨降水回波大多在巴士海峽及東部海上，顯示台灣上空的中低雲、含水量少。最新歐洲模式模擬顯示，今日至明（9）日清晨、「強冷空氣」籠罩，各地雲層逐轉減少、轉為晴朗穩定，故入夜後有強「輻射冷卻」效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波「寒流」（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。
週六下午新一波冷空氣南下！週末氣溫再降
進一步觀察發現，最新歐洲模式模擬調整為，明（9日）白天至週六（10日）上午、冷空氣略減弱，明日白天氣溫回升；週六下午至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降；明日起至下週一、連日的清晨則因晴朗、持續有強「輻射冷卻」、帶來「極低溫」，日夜溫差很大。
吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下週一白天至週三（14日）冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；各地晴朗，但持續因強「輻射冷卻」、早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。故未來一週、日夜的氣溫變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。
⚠️低溫特報
影響時間：27日晨至上午
橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。
⚠️陸上強風特報
影響時間：8日晨至9日
黃色燈號：桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
