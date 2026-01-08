我是廣告 請繼續往下閱讀

清晨最低溫雲林6.7度凍番薯！雨區擴大北台灣降雨機率高

清晨最低溫出現在雲林縣古坑的6.7度

今天各地氣溫為北部7度至15度、中部7度至19度、南部9度至20度、東部9度至19度，中南部早晚溫差非常大，北部地區則是整天都寒冷

▲今（8）日持續受到強烈冷氣團影響，清晨低溫6.7度超冷！週末又有另一波冷氣團襲來，全台灣冷到下週一。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

18縣市低溫特報持續發布！全台灣凍到下週一「2026已經冷兩週」

橙色燈號（非常寒冷）縣市包括新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率

到了週六晚上到下週一清晨又有另一波冷氣團影響，有些迎風面降雨，週日冷鋒比較強勁、下週一清晨相對低溫