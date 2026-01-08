中央氣象署今（8）日觀測資料顯示，清晨全台最低溫出現在雲林縣古坑的6.7度，今天雨區擴大，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭降雨機率稍為偏高。氣象署持續針對18縣市發布低溫特報，並表示週五、週六強烈冷氣團稍減弱，但下一波冷氣團又接續而來，全台灣直接凍到下週一，民眾要留意後續低溫資訊。
清晨最低溫雲林6.7度凍番薯！雨區擴大北台灣降雨機率高
氣象署表示，今天持續受到強烈冷氣團影響，清晨最低溫出現在雲林縣古坑的6.7度，且雨區擴大，今天北部、東半部、中南部山區雲量較多，多少都有些降雨機率；其中大台北山區、基隆北海岸、宜蘭降雨機率稍微高一些。
氣象署提到，清晨輻射冷卻作用，因為雲量較多沒有那麼低溫，今天各地氣溫為北部7度至15度、中部7度至19度、南部9度至20度、東部9度至19度，中南部早晚溫差非常大，北部地區則是整天都寒冷，民眾外出一定要留意保暖。
18縣市低溫特報持續發布！全台灣凍到下週一「2026已經冷兩週」
氣象署也持續針對18縣市發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）縣市包括新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範；黃色燈號（寒冷）的則有基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
氣象署說，週五至週六白天強烈冷氣團稍微減弱，白天氣溫會上升，但早晚依舊乾冷，到了週六晚上到下週一清晨又有另一波冷氣團影響，有些迎風面降雨，週日冷鋒比較強勁、下週一清晨相對低溫，全台要冷到那時候，到了下週一白天起冷空氣減弱，週二開始才會溫度回溫，2026年一開局全台直接凍了整整快2週，非常驚人。
資料來源：中央氣象署
