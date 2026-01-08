我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛里直言跨性別要免服兵役「其實沒那麼簡單」。（圖／翻攝自愛里IG@allie.liao）

手術前就收到兵單 流程一樣要走

▲愛里前前後後花了超過半年才獲得免服兵役資格。（圖／翻攝自愛里IG@allie.liao）

軍方精神科複檢 一等就是半年

「變性女生到底要不要當兵？」這個問題長年在網路上反覆被討論，卻始終沒有一個讓大眾真正理解的答案，擁有超過60萬粉絲追蹤的跨性別網紅愛里，近日就在社群平台拍片回應這項高度敏感又現實的疑問，並以自身經歷直言：「結論是不需要，但過程真的沒那麼簡單。」一席話立刻引發大量共鳴與轉傳。愛里分享自己在2017年前往泰國進行變性手術前，其實早就已經收到兵單，因此依法仍須和其他役男一樣依規定前往接受兵役體檢，她回憶自己當時已留長髮、外型完全女性化的自己，站在一整排男性之中顯得格外突兀，也讓她承受不小心理壓力，但即便如此體檢流程並不會因外表而有所簡化，該走的程序一個都不能少。愛里也說明，自己在體檢時有主動提供完整的醫療資料，包括賀爾蒙治療證明，以及由專業醫師開立的性別不安症（GID）相關診斷文件，清楚表達自己長期以女性身分生活、未來也將以女性身分存在，然而，她強調這些文件並不等於「當場免役通行證」，醫師會依照生活狀態、醫療紀錄與整體評估進行初步判斷，但結果並不會立即出爐。愛里指出真正關鍵的環節，是在後續的軍方精神科複檢，體檢單位會再安排一次由軍方精神科醫師主導的評估，重新檢視當事人的心理狀態、性別認同的穩定性，以及是否符合免役相關規範，這個過程往往需要等待數個月，她本人就等了將近半年時間，期間充滿不確定性與焦慮感，並非外界想像中「一句話就解決」。直到所有程序完成後，愛里才正式取得免役資格，她也藉由這次分享強調，跨性別族群在兵役制度中面對的，從來不是一句「要或不要」那麼簡單，而是一連串漫長、嚴謹，甚至充滿壓力的制度流程，她希望透過自身經驗，讓更多人理解制度背後的複雜性，也呼籲社會給予跨性別者更多尊重與同理，而非簡化成標籤式的討論。