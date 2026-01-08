我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選提名備受關注，新北市部分，民進黨將提名蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌有意角逐參戰，國民黨則是現台北市副市長李四川的呼聲最高。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（7）日分析自家民調表示，新北市若呈現三腳督，李四川跟蘇巧慧五五波，黃國昌會落選。但黃國昌若不參選，李四川領先蘇巧慧10個百分點。吳子嘉昨在《董事長開講》中提到，《美麗島電子報》在做新北民調時，李四川大概領先蘇巧慧10個百分點，但是三腳督的情況下，蘇巧慧跟李四川打成平手，黃國昌是第三名，大概只有16％，僅李四川的一半。照目前情況，如果在三腳督的情況下，李四川的優勢會被狠狠壓下來，所以黃國昌若堅持選到底，李四川就沒有優勢了，就會跟蘇巧慧平手。吳子嘉接著指出，至於黃國昌要在民調第三名的情況之下，出現領先或是當選的可能性幾乎是微乎其微，但是影響李四川當選的能力是100％。不過，三腳督的結果還有另外一個可能性，就是因為李四川最大的弱點是年輕票跟中間選民，李四川如果能在年輕票跟中間選民取得突破，就可以痛擊蘇巧慧跟黃國昌。吳子嘉認為，黃國昌同時也可以拉走一部分蘇巧慧的小草票，但按照基本盤來看，黃國昌一點機會都沒有，只有完全的破壞能力。然後黃國昌的所有優勢，就是李四川的缺點，李四川、黃國昌兩個人完全互補，若黃國昌不參戰，李四川領先蘇巧慧10個百分點；若黃國昌參戰，李四川跟蘇巧慧平手，五五波，黃國昌也會落選。吳子嘉補充表示，這個民調是1個月前做的，若要再繼續做新北民調，會在三月份開始做，因為進入選舉熱季，那時民調的穩定度會非常高；而從這個民調，選戰結構他已經看到了，黃國昌絕對有影響李四川當選的能力。