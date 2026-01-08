我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彩瑛跟著TWICE團員一同飛往溫哥華，有望以9人完成體一同出現在溫哥華演唱會上。（圖／翻攝自彩瑛IG@chaeyo.0）

現身溫哥華班機 北美巡演有望完全體

子瑜代為傳話 彩瑛承諾一定來

南韓女團TWICE近期展開世界巡演，一路唱進亞洲與北美，不過在世界巡演前夕，所屬經紀公司JYP娛樂發布聲明，證實成員彩瑛被診斷出「迷走神經性昏厥」，醫師評估需要更多時間休養，因此將2025年底前的行程都沒有辦法參加，雖然不少粉絲感到十分可惜，卻也紛紛希望彩瑛能夠早日康復歸隊。在休息數月後，昨（7）日傳出好消息，TWICE在前往溫哥華巡演的航班中，彩瑛已經跟著團員們一同現身機場，讓不少粉絲都十分期待TWICE能夠以完成體現身溫哥華演唱會，並在臺北大巨蛋看到9人合體。TWICE昨日搭機前往溫哥華展開北美巡演時，有眼尖粉絲發現彩瑛也在同行名單之中，相關畫面在社群平台迅速流傳，這也讓外界推測，她的身體狀況可能已有所好轉，若醫師評估允許，極有機會在溫哥華場次以完整9人形式登台，消息曝光後，讓不少海外粉絲重新燃起期待。由於彩瑛的「迷走神經性昏厥」發生在高雄場前夕，因此不少粉絲得知消息後都感到十分可惜，不過公司也轉述彩瑛心情，表示她對於無法站上這幾個舞台感到相當失落，並主動向粉絲致歉，對於期待9人完整體的粉絲而言，高雄場「9缺1」成為最大遺憾，也讓不少ONCE感到心疼與不捨。演唱會中，子瑜也特別替彩瑛向台灣粉絲說明近況，她轉述彩瑛私下的心情，透露對方因無法來台感到相當自責，也多次表達歉意，希望大家能理解她目前以恢復健康為重。子瑜更安慰粉絲，相信彩瑛會很快調養好身體，並親口答應台北場一定會回到舞台與大家再次見面。TWICE是2015年出道的9人女團，多國籍組合的特性讓她們從一開始就同時累積韓國、日本、台灣的受眾。她們最大的團體標誌不是特定曲風，而是每次回歸都會推出一支超高點擊的主打MV，《Feel Special》、《Fancy》、《TT》通通都有5億以上的觀看數，人氣不容小覷。