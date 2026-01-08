我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日召開記者會對外說明，未證實辛柏毅有完成跳傘，也指出辛柏毅疑似空間迷向，引發國人高度關注，國軍則持續搜救。因此，東部海岸國家風景區管理處的三仙台風景區直播畫面在今日凌晨就幾度出現黃色強光，疑是海巡單位持續在海上發出的照明彈，大批網友也留言集氣，盼望辛柏毅平安歸來。截至昨下午5時，國軍已動員包含空軍各型機14架次、海軍艦艇2艘，以及空勤總隊4架次飛行器配合搜救；陸上部分則派遣軍兵力百餘員與各式戰術車輛，於沿岸進行全面巡查。國防部昨指出，辛柏毅戰機是在6日的晚間7時28分30秒，位於高度1700呎、在花蓮南面的36海浬處斷聯。因此國軍及海巡署調派多艘艦艇巡弋，搜救強光也劃破東海岸的夜空。在東管處三仙台風景區的直播留言區，不少網友持續留言表示：「辛苦搜救人員！祈禱飛官平安歸來」、「祈求飛官辛柏毅上尉和所有搜救人員都平安回家」、「希望盡快傳出好消息」等。