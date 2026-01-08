我是廣告 請繼續往下閱讀

是驢是馬？拉出來溜一溜才能知道。才在四個月的中國「93大閱兵」，解放軍信心滿滿號稱中國的軍武「領先全球」，結果在2026年初開春就被狠狠打臉，委內瑞拉有中國自豪的長程預警雷達，更有俄羅斯先進的S300、山毛櫸飛彈以及鎧甲防空系統，高空、中空與低空形成重層嚇阻的「委內瑞拉之盾」，實戰證明只是紙老虎。有些人在說可能是委內瑞拉的設備零件沒有更新、可能是委內瑞拉操作人員的訓練不足‧‧‧這些都是掩耳盜鈴，美軍這次出動150架戰機，從20個方向進擊，除了突襲馬杜羅官邸之外，至少同一時間還全面襲擊委內瑞拉的五個空軍基地和機場，整個委內瑞拉的防禦體系和裝備，毫無預警和反擊作為，形同虛設！這樣的情況之下，解放軍的高階將領大概又要承受習近平的怒火了。才在去年的中共「四中全會」，九位解放軍上將被清洗，而美國出爐不久的「2025中國軍力報告」更指出在過去18個月內，中國解放軍與軍工裝備有關的將領，至少又被清理了26位。很多人都在說這是解放軍貪腐成習的後果，但是光靠這樣的清洗和血洗，就能讓習近平可以養出一個足以和美軍抗衡的無敵解放軍嗎？千萬不要以為「第一名」和「第二名」或是「第三名」的差距只是些微差異，很多情況是第一名的領先只會讓第二名和第三名望塵莫及，連車尾燈都看不到。我讀大學時，那是國家正在積極培養所謂國家極資優生的時代，物理系和數學系都有這種天賦異稟的同學。有一天深夜，我在物理系的好朋友拎著竹葉青來找我喝悶酒，因為在某個和《近代物理》有關的科目上，他積極努力，考到了班上第三名，讓他苦悶難解。因為他雖是第三名，是拿到「32分」，他班上的資優生是「97分」，這樣的差距讓這個熱愛物理學的朋友懷疑人生。這樣的差距正是這次美軍活捉委內瑞拉馬杜洛的寫照，委內瑞拉是全球軍事50強，擁有俄羅斯的高中低空綿密的防空重層防禦，還有中國自豪的長程預警雷達，真正面對美軍這個第一名，說是「不堪一擊」都是對俄羅斯與中國的過度溢美了，因為根本來不及啟用，美軍就已經摧枯拉朽的大獲全勝。美軍的電子戰能力和特種部隊與參謀本部作戰計畫的精良和先進，世人才更具體認知：原來第一名和第二名與第三名的差距可以如此之大。這樣的差距，中南海有理性的頭領們應該會痛哭失聲，早在30年前，中國以為自己強大了，對台灣不但打飛彈還發動「千機騰空渡海峽，萬船齊發平台灣」的平潭軍演，這場96飛彈危機過後，美國五角大廈刻意邀請中南海眾軍頭到五角大廈和美軍機敏設施參觀，特別是先進的電子作戰能力，讓解放軍頭瞠目結舌，當場說出「解放軍至少落後30年」的嘆息。直到2001年解放軍當時的軍委會副主席張萬年還公開感嘆解放軍電戰能力落後美軍30年，到了2014年官媒還有專文說解放軍落後美軍30年。然而當今的中南海自大了，和大清帝國一樣，以為有了洋槍大砲就可以耀武揚威了，他們忘了在現代化戰爭當中，電子戰才是關鍵中的關鍵，而且美軍是二戰之後，全球唯一幾乎每一天都有部隊在進行實戰的軍隊，日精月益，這30年又不知遙遙領先到何等程度了。短短不到三小時，馬杜洛就被活捉了，也讓全世界再問：「馬杜洛下一個是誰？」不過中南海更怕的恐怕不是美軍真的真對中國共產黨頭領斬首，而是那種無形的壓力，才會讓習近平更沒有安全感，中國黨政軍的頭領們一方面人人自危，另一方面更可能私下尋找求生之路。事實上，一位前五角大廈官員也曾在AIT工作的人士私下說：「美國從來不擔心能不能斬首，美國主要的思考是誰能夠接手？」如果斬首總書記，那麼誰可能是美國願意接受的接手人物呢？這樣的揣測和不安，恐怕美軍不需要突襲中南海，中南海已經是更加暗潮洶湧了，可能因為習近平以肅貪再被血洗，也可能擔心其可能有取而代之的實力被清洗。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com