民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發在野黨嘲諷，質疑是「撤案」。對此，林宜瑾今（8）日受訪時重申，該案仍有同仁要連署，也需要修改，因此先從議事處拿回來，將它修改更好，該法基本上要大修，「還沒列案，何來撤案？」林宜瑾日前表示，2日上午完成修法連署，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，提案把台灣地區與大陸地區人民關係條例更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土的用語，讓法條進一步符合於基本事實。不過，該修法事後卻被藍委質疑爭議太大、已撤案，林宜瑾隨後澄清，請國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案。對此，林宜瑾上午受訪時說明，相關法案仍同仁要連署，也需要修改，因此先從議事處拿回來，目前尚未登載、打字。她強調，該案星期五下班前拿過去，星期一一大早就把它拿回來 議事處尚未作業。林宜瑾指出，法案將會拿回來修改、把它修更好，「還沒列案，何來撤案？」她提到，原本修一些字眼，卻不符合修法精神，因為該法基本上要大修。