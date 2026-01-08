根據星巴克官網，今（8）日星巴克買一送一有星冰樂foodomo外送好友分享日，全台門市星沁爽單杯特價咖啡優惠一次看；2026馬年春節禮盒開賣，星禮程會員88折優惠。85度C表示，草莓季開賣迷你草莓蛋糕盒、草莓雲朵咖啡等季節限定新品。《NOWNEWS今日新聞》整理連鎖咖啡優惠與新品供消費者一次掌握。
星巴克：買一送一有星冰樂！星沁爽單杯特價
2026星巴克買一送一最新咖啡優惠！全台門市、外送平台都划算開喝：
◾️星巴克買一送一有星冰樂！即日起至2026年1月13日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者為大家算好每杯優惠價格：
70元「特大杯特選美式咖啡」、2杯優惠140元（原價280元）。
77.5元「特大杯那堤」、2杯優惠價155元（原價310元）。
97.5元「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」、2杯優惠價195元（原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
◾️全台門市星沁爽單杯特價！即日起至2026年1月13日（二）活動期間，星巴克全台門市芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，星沁爽活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等部分門市；單一價活動恕不提供加價等升級服務；品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
星巴克：2026馬年春節禮盒開賣！88折優惠
星巴克2026年迎接馬年奔騰好運！新春攜手聯名藝術家陳純虹（Eszter Chen）設計「星河之馬」的春節禮盒，騎夢者駕馭著新年祝福幻化的星河之馬，伴隨著象徵日夜節氣的時間輪盤行走在時間之上；
沿途滴落的蜜金咖啡液啟動新年儀式，乘載祝福的願望 鳥群飛向美好未來，溫暖而優雅。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦收藏清單！
最好吃「星巴克星願桶」420元內有好吃多層次口感的黑可可杏仁脆捲、咖啡捲心酥及草莓脆芙；
最澎湃「星巴克星韻」1180元多種西式風味脆餅及奶油捲一次滿足；
最精美「緻選藏心黑巧克力禮盒」650元首賣兩款精選義大利進口夾心黑巧克力，立體浮雕鐵盒必收；
最應景「星福花生可可杏仁捲」890元以Bearista達摩不倒翁造型桶設計，既是餅乾糖果罐、也能當桌面擺飾、甚至變身為插花容器。
星巴克星禮程會員專屬指定春節禮盒88折優惠！即日起至1月12日，
活動期間至門市全額以帳號中任一隨行卡或APP行動支付購買指定 之常溫蛋糕／蛋捲／餅乾／巧克力／堅果／米果／肉乾／咖啡等禮盒 ，單件以上即可享會員專屬88折優惠。
85度C：草莓季新品蛋糕開賣！
85度C表示，今草莓季開賣了，推薦夾有布丁及泡芙餡「莓語時光」6吋560元／8吋730元／切片68元、「莓香可可」切片68元、「迷你草莓蛋糕盒」99元、草莓卡士達「波蘿酥脆泡芙」1入33元／2入61元，滿足草莓控。
85度C還預告，草莓季第二波將在1月15日開賣2款雲朵系飲品，大杯「草莓雲朵咖啡」88元和大杯「草莓雲朵奶綠」75元，冬日限定飲料即將報到。
資料來源：星巴克官網、foodomo、85度C
85度C表示，今草莓季開賣了，推薦夾有布丁及泡芙餡「莓語時光」6吋560元／8吋730元／切片68元、「莓香可可」切片68元、「迷你草莓蛋糕盒」99元、草莓卡士達「波蘿酥脆泡芙」1入33元／2入61元，滿足草莓控。
85度C還預告，草莓季第二波將在1月15日開賣2款雲朵系飲品，大杯「草莓雲朵咖啡」88元和大杯「草莓雲朵奶綠」75元，冬日限定飲料即將報到。