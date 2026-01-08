我是廣告 請繼續往下閱讀

川普（Donald Trump）對委內瑞拉採取軍事行動、活抓馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦至美國，震撼全球政壇，外界震撼於美國軍事實力的同時，也對美國的情報滲透能力有更多認識。經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾認為，甫就任的委國代理總統、原副總統洛迪古絲（Delcy Rodriguez），正是美軍特擊行動的內應。馮睎乾在臉書粉專發文，評論美軍此次突擊、抓捕馬杜洛後，川普宣布美國將和一群人共同治理委內瑞拉，直到該國重回正軌，又說洛迪古絲已宣誓就任總統，國務卿盧比歐已經與她談過，「她基本上願意做我們認為必要的事情，讓委內瑞拉再次偉大（she’s essentially willing to do what we think is necessary to make Venezuela great again ）。」雖然洛迪古絲一度還發表慷慨激昂的宣言，要求美國釋放馬杜洛，看似跟川普劃清界線，但從《紐約時報》報導的蛛絲馬跡看來，這很可能只是一種「必要的公關策略」，美國官員早已敲定要讓由洛迪古絲取代馬杜洛。至於為何不是去年獲頒諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多（María Corina Machado），是因「中間人」說服了美國政府，洛迪古絲將保護並支持美國未來在該國的能源投資，比起跟馬杜洛打交道，跟她合作會顯得會專業一點。綜合上述，馮睎乾判斷，美國官員早於幾個禮拜前，已經與代表洛迪古絲的多個「中間人（intermediaries）」達成秘密協議，美軍之所以能「如入無人之境」，將馬杜洛夫婦手到擒來，必有喊着「Sir, this way」的委國帶路黨鼎力相助；美軍這次一擊即中，不僅高調展示出軍力的壓倒性優勢，也含蓄警告了全世界的獨裁領導人：「致命的內鬼就在你身邊，正是你一手提攜兼表面上最忠誠的那個。」最後，馮睎乾也調侃道，踏入「赤馬紅羊」之年，習近平最害怕聽到的聲音，會不會就是某夜凌晨兩點有人說「Sir, this way」？只要有人夠膽開戰，什麼都有可能發生，打下：「讓我溫馨提醒一下習總書記：只有你想不到的內鬼，沒有美國買不通的奸細。」