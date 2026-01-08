位於新北市板橋區南雅東路的的一間超商，近日不斷傳出竊案。一名何姓男子於5日便鎖定該間超商，專挑人潮稀少及人潮眾多的時間二度行竊，偷走8件民眾準備領取的包裹以及2張悠遊卡，損失金額近新台幣8萬元。怎料，何男於今（8日）再度前往該超商，遭到夜班值班店員認出，立刻上前將其攔下並報警，最終於巷弄內將何男逮捕。

▲板橋超商包裹突消失！小偷返現場被認出　超勇女店員狂追巷內逮人。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲報到場後發現何男為轄區慣竊，全案移送新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
據了解，這名29歲的何姓男子5日凌晨2時許及晚間7時許，分別前往新北市板橋區南雅東路的超商行竊，包括2張悠遊卡以及8個民眾待取的包裹。店家驚覺商品不翼而飛後，調閱監視器發現鎖定何男特徵並報警。好巧不巧，何男今（8日）凌晨再度前往同一間超商，隨即被值夜班的43歲林姓店員認出，緊急上前將其攔下，何男見狀後拔腿就跑，林女追逐到巷弄內並報警。

警方獲報到場後，在警民合作下順利將何男逮捕。而何男是轄區內的竊盜慣犯，於警詢過程中坦承不諱，全案依竊盜罪移送新北地檢署偵辦，是否有其他店家受害還有待警方進一步調查釐清。

