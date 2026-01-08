我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好言娛樂發出聲明，因AKB 48 team TP成員余嬿慈失聯8個月，除了解除合約，也會提告。（圖／翻攝自AKB 48 team TP臉書）

▲7個月前余嬿慈才透過官方宣佈，因為家庭和個人因素，要暫時休息一段時間，當時她還以手寫信和粉絲約定，希望大家能等她回來。（圖／翻攝自AKB48 team TP）

人氣偶像女團AKB48 Team TP近期風波不斷，繼成員范姜又恩因違約遭處分後，營運方「好言娛樂」再度發布嚴正聲明，宣布解除另一名成員余嬿慈的合約。聲明中指出，余嬿慈自去年5月起便無故失聯，缺席培訓與工作，甚至電話不接、訊息不讀不回，神隱長達8個月。面對成員接連因違約與失聯遭退團，經紀公司決定不忍了，宣布終止合約並將依法追究法律責任。根據好言娛樂發布的聲明書顯示，余嬿慈自2025年5月9日起，便在未經事前通知或合理說明的情況下無故失聯。期間公司多次嘗試聯繫，但她電話未接聽、訊息也呈現未讀未回的狀態，形同人間蒸發。此外，她也未依約出席公司安排的培訓課程，亦未履行任何與演藝活動及宣傳相關的工作內容，嚴重影響合約履行。好言娛樂強調，公司對藝人投入大量培訓與相關資源，但余嬿慈的失聯行為導致培訓無法持續，已造成公司實質損失。因此，公司依據雙方簽訂的經紀合約及相關法律規定，自2026年1月5日起正式終止與余嬿慈的經紀合約關係，並針對因此所產生的一切損害，依法追究其相關法律責任，以此維護公司權益與紀律。AKB48 Team TP近期人事異動頻繁，先前范姜又恩才傳出因私下與粉絲互動等違約行為遭到解約，如今余嬿慈又因長期失聯被開除。事實上，7個月前余嬿慈才透過官方宣佈，因為家庭和個人因素，要暫時休息一段時間，當時她還以手寫信和粉絲約定，希望大家能等她回來，沒想到變成失聯和開除的局面，讓不少長期支持的粉絲感到震驚與惋惜。