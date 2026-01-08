強烈冷氣團最冷時刻還沒到！氣象專家賈新興表示，今（8）日深夜至週五清晨以及週五深夜至週六清晨，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右，台北氣象站預估低溫為9.8度至10.5度，將挑戰入冬首波寒流。由於這波冷氣團走後，週日又緊接另波冷氣團襲來，全台灣還要再冷到下週一，從2026元旦開始，這個新年已經連凍2週，讓不少人直呼：「真的有冬天的感覺。」
今晚剩下6度「挑戰寒流」！2波降溫凍到下週一白天
賈新興表示，台灣持續受到強烈冷氣團以及輻射冷卻效應影響，預估本波最低溫出現於今天深夜至週五清晨，以及週五深夜至週六清晨，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度，有可能挑戰入冬首波寒流。
賈新興提到，週六晚上起至下週一，又受到大陸冷氣團影響的機率，其中週日桃園以北山區、東北角至宜花、鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；下週一白天開始冷氣團減弱，下週二、週三各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲，氣溫才開始回升。
一圖看全台冷凍時程！2026離譜開局就先冷爆2週
氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，今天全台冷颼颼，夜晚低溫9至11度，白天陽光照射15至19度；週五、週六強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台晴朗，夜晚清晨低溫11度至13度，白天可以回升到18度至24度，日夜溫差很大。
「台灣颱風論壇」提到，另一波冷氣團週日快速南下，強度接近強烈冷氣團，屬於乾冷型態，西部晴朗、東部短暫雨後多雲；下週一白天冷氣團開始減弱，下週二各地溫度開始回升，全台晴朗。台灣颱風論壇也分享「全台冷凍時程」表示，下週二冷空氣減弱後，預估會有7天的休兵期，下一波較強冷空氣會在1月20後南下。值得注意的是，2026從元旦開始一路到下週一，幾乎已經是冷了將近兩週，在過去的幾個冬天真的罕見，讓不少民眾都感受到今年冬天真的有冷的感覺！
資料來源：賈新興、台灣颱風論壇
