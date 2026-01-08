我是廣告 請繼續往下閱讀

今晚剩下6度「挑戰寒流」！2波降溫凍到下週一白天

預估本波最低溫出現於今天深夜至週五清晨，以及週五深夜至週六清晨

▲預估本波強烈冷氣團最低溫出現於今天深夜至週五清晨，以及週五深夜至週六清晨。（圖/賈新興臉書）

下週一白天開始冷氣團減弱，下週二、週三各地天氣晴朗

一圖看全台冷凍時程！2026離譜開局就先冷爆2週

▲一圖看強烈冷氣團「全台冷凍時程」，下週一過後氣溫才會逐漸回升。（圖/台灣颱風論壇）

下週二冷空氣減弱後，預估會有7天的休兵期，下一波較強冷空氣會在1月20後南下。