空軍一架機號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。空軍昨日證實能夠確保飛行員落海保暖的防寒衣，F-16戰機飛行員仍未購置交貨，預計明年1月會開始交貨。國防部長顧立雄今（8）日表示，預計今年3月以前全數交貨。立院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。顧立雄並於會前受訪。媒體詢問防寒衣交貨情況，顧立雄表示，空軍經多方評估，在114年進行軍購，去年底交貨，預計今年3月以前就會全數交貨。至於購改的F-16V自動防撞地系統（Auto-GCAS）安裝進度，顧立雄說，洛馬的防撞系統是數位式，所以國軍109年時簽約要研改，現在研改應該可以順利，應該今年底可以獲裝，希望在明年底前完成安裝，確實要從「類比式」改成一部分混合「數位式」是要花了比較長時間研改。